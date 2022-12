La seule certitude est qu’il y aura une formation de ce niveau qui atteindra le dernier carré face à trois gros bras de Ligue Féminine. Les filles de Régine Racine s’étaient rendues sur le parquet de la SIG en championnat le 22 octobre dernier.

Elles s’étaient inclinées de 7 points au terme d’une rencontre serrée de bout en bout et d’un dernier quart-temps complètement manqué (71-64). Autrement dit, ce sera du 50-50.

Pas de gros morceau à l’Annonciade

Après les deux exploits réalisés à la maison en 16ème et 8ème face à Toulouse et les Flammes Carolo, deux équipes du plus haut niveau français, Eric Elena nous confiait son envie de recevoir un club historique comme Bourges, Basket Landes ou l’Asvel à l’Annonciade.

Malheureusement son souhait n’a pas été exaucé. Ce dernier voyait un déplacement à Strasbourg comme le pire tirage possible.

Certes, ses protégées ne recevront pas et devront faire face à un climat hostile. Mais d’un point de vue basket, Ashunae Durant and co ont les moyens et les armes pour atteindre le dernier carré.

Et écrire encore un peu plus l’histoire du MBA…