Basket - Jeep Elite: un meneur serbe pour Monaco

L’AS Monaco Basket a officialisé la venue du meneur de jeu serbe Nikola Rebic (25 ans, 1,88m), en remplacement de Khadeen Carrington, blessé au genou et out pour la saison.

Formé à l’Etoile Rouge Belgrade, Rebic évoluait la saison passée à Enisey (Russie). Joueur rapide et réputé clairvoyant, il est aussi doté d’un bon shoot de loin.

Nikola Rebic s'est déclaré "très heureux de rejoindre l'AS Monaco, un club ambitieux et reconnu, qui joue les premiers rôles en championnat et dans les Coupes d'Europe depuis plusieurs saisons. Je veux d'abord avoir une pensée pour Khadeen (Carrington). Nous avons été coéquipiers à Mornar (Monténégro). C'est un très beau joueur et un super gars, très apprécié dans le groupe. J'ai été très bien accueilli et j'espère donner mon meilleur rapidement. Monaco est une équipe armée à tous les postes avec un très gros potentiel".