Basket Jeep Elite: Paul Lacombe quitte l’AS Monaco pour l’ASVEL

« La perspective de disputer l’Euroligue a bien sûr pesé dans mon choix », note celui qui a disputé trois saisons avec la Roca Team, remportant la Leaders Cup en 2018 et disputant deux finales de Jeep Elite, perdues au 5e match contre Le Mans et Villeurbanne.

« Je n’oublierai jamais Monaco, un club qui m’a permis de grandir en tant qu’homme et en tant que sportif. J’ai tout donné pour ce club et il me l’a rendu au centuple », a commenté Paul Lacombe.