Basket - Jeep Elite: La grève et le grand bazar

Selon nos informations, les dix Capitaines des équipes de Jeep Elite potentiellement aptes à disputer les quarts de finale (le 21 juin) et le Final 4 de Jeep Elite (24 et 26 juin) ont signé un préavis de grève via le SNB (le Syndicat national des basketteurs).

De fait, la phase finale imaginée en dépit du bon sens par la LNB à du plomb dans l’aile. Cette phase finale votée par le Comité directeur de la LNB le 1er juin arrivait au sortir d’un calendrier démentiel (le championnat a être arrêté 4 mois avant de reprendre en mode très concentré) et impliquait que les internationaux ne pouvaient la disputer (pour cause de Jeux Olympiques). Dès lors va se poser la question : comment sera attribué le titre de champion de France ? Le championnat de France ne sort en tout cas pas grandi de cette fin de saison rocambolesque et incompréhensible.