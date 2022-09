Basket 3x3: le monégasque Loic Noudogbessi remporte les championnats du monde avec l'équipe de France

Cette équipe de France U18 avait des ambitions de podium avouées à l’occasion de ces championnats du monde de 3x3. Elle avançait comme un outsider dangereux, et a prouvé dès les phases de poules qu’il fallait compter sur elle. Le Monégasque Loic Noudogbessi faisait partie de cette sélection, accompagné de Loïs Grasshoff, Rudy Ekwakwe et Mathys Kangurdia. Au final, pour rafler ce titre, les Bleus ont fait un parcours sans faute avec sept victoires en sept rencontres.

Les États-Unis, la Slovénie, l’Estonie, la République Dominicaine en poule. Puis l’Allemagne en quart, l’Ukraine en demie, et enfin la Serbie en finale. Personne n’a résisté aux Français, c’est dire. Pour Loic Noudogbessi, c’est un véritable rêve: "C’est incroyable. J’ai eu du mal à réaliser ce que nous avions fait au début. Quand je suis rentré, et que j’ai fêté ça petit à petit avec la famille, je me suis rendu compte de l’accomplissement que cela représentait."

"Un profil de joueur rare"

C’est une performance historique qu’a signée l’équipe de France U18 masculine puisque, jusqu’à présent, seules les filles avaient réussi un tel exploit. Pour Noudogbessi l’ascension est fulgurante, puisqu’il a été repéré l’été dernier lors de la Junior League sous les couleurs asémistes par le staff tricolore. S’en est suivi des sélections, et il a donc fait finalement partie des quatre membres bleu blanc rouge.

Pour Anthony Christophe qui le suit depuis trois ans au sein de l’ASM, il s’agit d’un profil rare: "On l’a lancé dans le 3x3 il y a un an de cela. L’an dernier il a fait partie de l’équipe vice-championne de France à la Junior League. C’est le genre de joueur qui est capable de défendre sur tous les postes, il a un profil physique. Il est au toujours au bon endroit au bon moment. Défensivement ce qu’il a fait avec les U18 c’est impressionnant."

Lors des phases finales Loic Noudogbessi a certainement été le meilleur défenseur de cette compétition, récupérant de nombreux ballons précieux, et écœurant plus d’un de ses adversaires.

Maintenant quid de son avenir ? Pour le principal intéressé, le basket 5 vs 5 reste la priorité: "J’ai beaucoup aimé cette expérience, et rien ne m’empêche de refaire partie d’une aventure de ce genre dans une autre catégorie dans le futur. Mais je veux avant tout me concentrer sur la saison qui arrive avec Monaco et toujours donner le meilleur de moi-même avec les espoirs. Avec l’ambition d’atteindre le monde professionnel."