La Roca Team championne de France: 500 supporters ont fait le déplacement à Roland Garros pour un moment historique

Ils étaient 500 supporters de la Roca Team à avoir fait le déplacement jusqu’à Paris pour venir vivre ce game 3 des finales dans l’enceinte mythique de Roland-Garros, sous le toit couvert du Philippe-Chatrier. Il était difficile pour eux d’exister face aux 15.000 parisiens en tribunes, mais comme toujours ils ont donné de la voix, et ont poussé les leurs jusqu’au bout. Et pourtant la journée n’avait pas débuté de la meilleure des manières pour la Roca Family.

à lire aussi Monaco champion de France de basket pour la première fois de son histoire

Les supporters de la Roca Team qui se sont finalement retrouvés en haut des tribunes plutôt qu'en bas, n'ont pas boudé leur plaisir de voir gagner l'AS Monaco. Photo Stéphane Danna/Dir Com.

"C’est complètement dingue"

Initialement prévue en bas pour être au plus près du jeu, elle s’est finalement retrouvée en haut, à la suite d’un changement de la part du club des Mets 92. Sûrement pour répondre aux attentes de la forte demande autour de l’attraction Victor Wembanyama. Mais pour les fans monégasques, la pilule a eu du mal à passer.

Entre vols, hébergement et billet, c’est un budget tout de même conséquent qui peut vite avoisiner les 600 euros par personne. Un imbroglio dont n’est pas responsable l’AS Monaco et sa section billetterie. Le club a d’ailleurs rédigé un courrier de réclamation à la Ligue Nationale de Basket, stipulant qu’elle n’avait pas respecté le cahier des charges.

Ils étaient 500 supporters à venir encourager l'AS Monaco. Photo Stéphane Danna/Dir Com.

Mais une chose est sûre, ils ne sont pas rendus dans la capitale pour rien. Ils n’ont pas fait le voyage à vide comme on dit dans le jargon. Bien au contraire, ils ont pu célébrer avec leurs héros au bout d’un véritable thriller et chanter haut et fort: "On est les champions!!" Et oui, les Roca Fans sont conscients d’avoir assister à un moment d’histoire avec ce premier titre historique pour l’AS Monaco Basket.

Final Four d’Euroleague, Coupe de France, champion de France. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils ont été gâtés. Et ça, ils en sont bel et bien conscients, comme c’est le cas pour Philippe, fidèle supporter depuis les débuts: "C’est complètement dingue ce qu’ils ont fait cette année. Alors oui, tout le monde dira que c’est normal. Mais une finale comme ça, il faut aller la chercher après plus de 80 matchs disputés dans la saison. Quelle fierté de supporter cette équipe et de vibrer avec eux de cette manière. Un seul mot à leur dire, merci".

Isabelle Berro Amadei, conseiller de gouvernement-ministre des Relations extérieures et de la Coopération, ainsi que Patrice Cellario, conseiller de gouvernement-ministre de l’Intérieur, étaient présents sur le Chatrier. Photo Stéphane Danna/Dir Com.

Le son de cloche est identique pour Vanessa, qui est venue tout droit de Suisse: "C’est tout simplement hallucinant. J’ai fait le Final Four, la Coupe de France à Bercy, et le titre ici à Roland-Garros. Je suis aux anges, et ce n’est que le début d’une épopée qui s’annonce fantastique".

Jaron Blossomgame et Yakuba Ouattara sont allés leur donner le trophée, et le Yak s’est empressé de leur dire "Celui-là, il est pour vous!" Tout le monde l’a bien compris, la Roca Family est en plein rêve, et ne compte pas s’arrêter en si bon chemin.

Aux Roca Boys de les transporter avec eux encore pendant de nombreuses saisons…