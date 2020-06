AS Monaco Basket: le coach Obradovic parti, déjà la rumeur Mitrovic

14e de l’Euroligue au moment de son interruption pour cause de pandémie, l’Étoile Rouge a confirmé ce lundi matin qu’elle se séparait de Dragan Sakota, son entraîneur cette saison, ouvrant la voie à l’officialisation de Sasa Obradovic.

« J’ai beaucoup hésité à quitter Monaco. Mais une proposition comme celle de l’Etoile Rouge, je ne pouvais refuser », a commenté Obradovic, qui devait signer son nouveau contrat (2 années + 1) hier soir dans la capitale serbe. « C’est une mission difficile, mais un très beau challenge. Après plusieurs saisons en EuroCup, j’avais besoin de retrouver l’Euroligue (qu’il a déjà disputée avec Berlin) », note l’entraîneur serbe.

A Belgrade, l’ancien champion du monde et d’Europe est une icône auprès des fans du Red Star. Il avait notamment permis à l’Etoile Rouge de reconquérir le titre de champion national après une disette de vingt-et-un ans face aux éternels rivaux du Partizan Belgrade en 1993.

L’année suivante, après un passage express par Limoges, il était retourné à l’Etoile Rouge et avait contribué au doublé, meilleur marqueur de la finale remportée à nouveau contre le Partizan.

Ce départ d’Obradovic, arrivé sur le Rocher en février 2019, et qui avait brusquement redressé la Roca Team, sonne comme un coup dur pour l’ASM. Le coronavirus a fait du mal à Monaco, 1ère de Jeep Elite et qualifiée pour les 1/4 de finale de l’EuroCup au moment de l’arrêt des compétitions.

Plus que jamais, la Roca Team semblait en mesure de viser son 1er titre de champion et d’atteindre la finale de l’EuroCup, ce qui lui aurait offert un billet pour l’Euroligue et avec lui l’espoir de continuer l’aventure avec Obradovic.

Mitrovic très apprécié