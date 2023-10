Euroligue: après sa première victoire face à Belgrade, la Roca Team veut enchaîner avec un succès à domicile contre Berlin

Il a suffi d’une victoire - mais une grosse il est vrai, mercredi à Belgrade - pour que l’aiguille du baromètre monégasque se paye une remontée en flèche. Non, le 3e de la dernière Euroligue n’a pas perdu sa célèbre grinta. Oui, Kemba Walker est bien capable de rejouer au basket (même si ce n’est qu’un début). Et en effet, Mike James, à 33 ans, n’a jamais paru aussi solide et droit dans ses baskets.

"Oui, on progresse, pas à pas, l’alchimie se met en place, on retrouve peu à peu un groupe au complet... Mais ça ne sert à rien de gagner à Belgrade si on ne bat pas Berlin dans la foulée à la maison, prévient Sasa Obradovic. On a gagné de la confiance. Cela va nous aider, à condition de ne pas croire que ce sera plus facile contre l’Alba. On a besoin de cette première victoire chez nous, devant notre public".

Jordan Loyd, du déplacement à l’Etoile Rouge, doit patienter encore un peu avant de renfiler le short en match. Mais comme dit Sasa Obradovic: "Le fait d’avoir Jordan avec nous, c’est déjà l’assurance de bonnes vibrations".

Côté Berlinois, l’après Luke Sikma (parti à l’Olympiakos) s’avère compliqué (0 v. 3 d.). Sans le géant Koumadje (blessé) dans la peinture, le champion du monde allemand Johannes Thiemann fait le maximum (12,7 pts, 8,3 rebonds). L’Alba mise sur deux pépites du basket transalpin draftées par la NBA, Matteo Spagnolo (11 pts) et Gabriele Procida (5,3 pts, 2 interceptions), et sur l’ex-arrière des Rockets, Sterling Brown. Ce dernier a affronté plusieurs fois Kemba Walker en NBA, le meneur monégasque, prêt à vivre sa première au pied du Rocher.