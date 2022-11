À Calais, le Monaco Basket remporte sa seconde victoire en LF2 et rend hommage à Frédéric Boero

"Cette victoire est pour l'ensemble de la famille MBA"

Régis Racine (coach du MBA): "Nous avions la volonté de faire un coup en déplacement. Nous n’étions pas bien loin quand nous avons joué à Strasbourg (défaite 61-71), mais nous n’étions pas en capacité de terminer le match. J’ai demandé aux filles d’avoir la concentration nécessaire quarante minutes pour bien finir cette rencontre. Je suis très content de l’utilisation des huit joueuses que j’avais à disposition. Elles se sont bien comportées et ont apporté un rôle positif. Cela nous a permis d’aller beaucoup plus loin dans l’effort. Après avoir débloqué notre compteur contre Mondeville, c’était important de pouvoir enchaîner. Cela nous permet ainsi de regarder vers le haut du tableau. Il faut continuer à travailler, car il y a eu quand même quelques soubresauts, notamment un sacré relâchement qui pourrait être préjudiciable lors d’autres confrontations. Nous n’oublions pas Fred (Boero) à qui nous avons eu une très forte pensée, également à sa femme Annick, son fils Alex et toute sa famille. On est très contents d’avoir remporté cette victoire pour l’ensemble de la famille MBA."

Victoria Majekodunmi (capitaine du MBA): "Cette équipe a du cœur. On voit qu’on fait beaucoup d’erreurs mais on se bat et on progresse. On a des filles qui commencent à prendre leurs marques sur le terrain et c’est ce qui m’importe en tant que capitaine. On a su imposer notre rythme, nous permettant de garder l’avantage. Le fait de retrouver petit à petit nos joueuses qui étaient blessées nous assure une rotation supplémentaire et soulage l’équipe. Mais on reste quand même sur notre faim car on sent qu’on a une énorme marge de progression. On a joué en hommage à Fred (Boero) et ça nous tenait à cœur. C’était un membre important du club, on lui dédie cette victoire. Toutes nos pensées vont à la famille de Fred."