Betclic Elite: la Roca Team décroche in extremis la victoire face à Strasbourg

La Roca Team mène 1-0 face à Strasbourg, c’est beaucoup mieux que la saison passée, quand la série du quart (au meilleur des trois manches surtout) avait débuté par une victoire de la SIG à Gaston-Médecin.

Un résultat que Monaco est allé chercher avec la force du funambule au-dessus d’un précipice qui ne demandait qu’à engloutir les plans du favori. Ce fut très dur, ce ne fut pas du grand Monaco, loin de là, mais la Roca Team ce matin peut se dire qu’elle a fait l’essentiel et surmonté un début de match assez catastrophique. Trois jours après Kaunas, Monaco avait les jambes molles et les idées embrouillées... Monaco n’a pas montré le visage d’une équipe taillée pour jouer le titre. La Roca Team s’en est sortie sur des détails, des lancers, des ballons perdus par Strasbourg.

Mais c’était peut-être le match le plus compliqué à gérer de la saison. La Roca Team, encore sur son nuage de Kaunas, a joué sans Donta Hall et Chima Moneke.

Le règlement du championnat limite à 6 le nombre d’étrangers. Un Monaco diminué. Sans Hall et Moneke, la peinture monégasque a perdu en force, en verticalité... La SIG a commencé par gober tous les rebonds offensifs (Cavalière), a mené 20-14, 28-20, 33-26, avec Mitchell et Keene en artilleurs.

Monaco, retombant dans ses travers de l’individualisme, est apparu en galère. Le talent de Jordan Loyd a fait beaucoup de bien pour apporter des points à une attaque amorphe. Yak Ouattara est allé claquer un gros dunk en mode ‘’réveillez-vous’’. A la pause, le - 1 (39-40) était un moindre mal.

Okobo engrange

Jordan Loyd poursuivait son gros chantier à 3-pts (4/5) au milieu du désert (1/15 au total pour ses équipiers). Une bouée de sauvetage fragile. La Roca Team serrait les mailles en défense, créait deux écarts (57-51, puis 79-69 sur une passe de Mike James pour D-Mo), raturait quelques lancers mais engrangeait tout de même beaucoup sur la ligne.

A défaut de briller, ça permettait de tenir. Mais la mécanique s’enrayait sur les 5 dernières minutes. Monaco ne marquait plus un panier, Paul Lacombe (SIG) punissait son ancien club de loin et de près. Angoisse à Gaston-Médecin, la SIG revenait à - 3 (82-79). Monaco gardait cependant le contrôle, en particulier grâce aux fautes provoquées par Elie Okobo et à un ballon chaud envoyé dans les tribunes par la SIG dans le money-time. Monaco a frôlé la correctionnelle. On ne retiendra que le vainqueur à la fin.