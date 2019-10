PHOTOS. Découvrez ces trésors pas si cachés de la région: les lacs de Millefonts

Et si vous abandonniez le littoral le temps d’une journée, à la découverte des jolis lacs du Mercantour? Juste au-dessus de La Colmiane, à soixante-quinze kilomètres de Nice, vous en trouverez cinq pour le prix d’un. Dominés par le mont Pépoiri qui culmine à 2674 mètres d’altitude, les lacs de Millefonts offrent une balade avec pas moins de cinq points d’eau à longer.

Et si l’ascension en voiture qui mène de Valdeblore jusqu’au départ est sinueuse, le début de la randonnée l’est tout autant. Que dire du mercure qui ne cesse de chuter au fur et à mesure que l’on s’approche du but…

Après avoir laissé son véhicule sur un parking immanquable, on emprunte la direction du col de Veillos et un sentier en larges lacets sur le flanc d’une pente herbeuse. Déjà à plus de 2000 mètres, le souffle se fait très vite court d’autant que la pente se raidit très rapidement. Si certains passages s’apparentent par leur difficulté à de l’escalade, ils sont atténués par des replats au cours desquels le sol se fait plus souple.

Mais l’un des atouts de cette excursion, c’est qu’il ne faut pas marcher longtemps pour entrevoir la première étendue d’eau de la journée. La toute première du parcours est le lac Petit qui, contrairement à ce que son nom indique, est le plus grand des cinq.

Une balade de sept kilomètres

On pourrait aisément se contenter de s’arrêter sur ses berges mais il serait dommage ne pas grimper plus haut tant la vue y est splendide. Le deuxième lac est déjà là. Et il n’a pas de nom. Il faut dire qu’il est tout petit.

Vient ensuite le lac Long, bordé de linaigrettes et envahi de plantes aquatiques. Le lac Gros, qui est aussi le plus haut, arrive tout de suite après, logé sous le col du Barn, à 2375 mètres d’altitude. Le sommet du mont Pépoiri n’est plus très loin. Les plus intrépides s’y aventureront tandis que d’autres entameront le chemin du retour. Le lac Rond, considérablement asséché, s’y découvre. Mais comme son voisin sans nom, son apparence est réduite au quasi-néant. Bien qu’à cette altitude l’écosystème paraît pauvre et homogène, il est en réalité d’une grande richesse.

Outre les insectes, dont le fameux criquet de Sibérie, on y trouve quantité d’espèces végétales comme la carline, la gentiane bleue, le lotier ou les œillets. Sur les sentiers escarpés du retour, il n’est pas rare de croiser des chevaux, en randonnée depuis Valdeblore ou La Colmiane. L’étroitesse du passage oblige à céder la priorité aux équidés. Perché sur la crête, on aperçoit le parking en contrebas. Un dernier coup d’œil au paysage et la descente finale s’amorce. Il a fallu tout juste trois heures et sept kilomètres pour découvrir ces merveilles du Mercantour.

Y aller

De Nice, prendre la vallée du Var par la Départementale 6202, puis suivre la vallée de la Tinée par la Départementale 2205. Prendre ensuite à droite la route de la Vésubie. Après le village de La Bolline, laisser

à droite la direction de Saint-Martin-Vésubie et suivre à gauche la route des Millefonts qui mène jusqu’au parking des Millefonts (balise 82).