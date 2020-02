EVASION. Partez sur le sentier du littoral aux Issambres

Le bord de mer en hiver... La lumière est rasante, l’air est frais et la végétation est luxuriante. Bienvenue sur le sentier des Douaniers aux Issambres. On y accède par la D559 et on se gare du côté du port.

Cette balade les pieds dans l’eau ne manque pas d’exotisme.

Le départ se fait plein est depuis la plage de San-Peïre. Les posidonies ont recouvert une grande partie du sable et forment une couverture de protection aux bourrasques venues du large. Le chemin est sinueux, parfois glissant, mais pas dangereux. On longe la route sans jamais vraiment l’apercevoir. De belles maisons bourgeoises font face au soleil au pied des criques morcelées. Le ressac résonne. Petit moment de repos dans un parc arboré sous de grands pins maritimes. Un pêcheur profite de la météo clémente pour taquiner le poisson. Le sar, le loup, la daurade seraient des prises de choix pour cet amateur.

De couleur brune, les calanques abritent quelques amoureux qui profitent de leur tranquilité.

Au loin, se dessine la plage de la Pinède, qui offre également un petit havre de paix, loin de l’agitation.

Là, la vision est panoramique: on embrasse d’un regard toute la baie, mais aussi le massif de l’Estérel. La roche rouge claque dans le ciel bleu azur.

le Vivier gallo-romain, classé au titre des monuments historiques

Le pic de l’Ours, le sémaphore, Saint-Raphaël et Fréjus ne font qu’un dans ce paysage de carte postale. La chaîne des Alpes, blanchie par la neige, donne au décor une note poétique.

Le sentier du littoral permet de découvrir une faune et une flore exceptionnelles. Accrochées aux parois rocheuses, les griffes de sorcière, petites plantes grasses, ont envahi l’espace. Les cactus balisent le chemin et les marguerites jaunes sauvages tracent le parcours de cette belle journée au grand air.

Point d’orgue de la visite: le vivier gallo-romain de la Gaillarde, classé au titre des monuments historiques. C’est une anse naturelle répartie en trois bassins, d’une longueur de vingt mètres pour une largeur d’environ dix mètres, qui servait à capturer les poissons et surtout à les conserver pour les jours de marché. Le site est resté en l’état.

L’eau circule sans encombre dans cette ancienne petite baie de pêcheurs qui permet aux promeneurs de remonter le temps.

Et c’est déjà la fin de l’escapade.

Le retour se fait par le même chemin emprunté en sens inverse ou bien en prenant le bus qui rejoint le petit port des Issambres.

Y aller

Sortie autoroute A8, péage du Capitou, Saint-Raphaël/Fréjus. Direction Saint-Tropez par la côte en empruntant la D559. Suivre Saint-Aygulf, puis Les Issambres.

Où loger

Le Boudoir des Issambres.

284, boulevard de la Garonnette, à Roquebrune-sur-Argens. Charmante maison d’hôtes comprenant trois chambres, un beau jardin et une grande terrasse.

Tarif : 80€, petit-déjeuner compris. Rens. 06.11.66.20.54.