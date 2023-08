On a testé pour vous une visite guidée insolite sur les traces de la Formule 1 à Monaco

"La piscine est ma zone préférée du circuit, c’est la plus spectaculaire et la plus dangereuse"

Tom organise ces visites guidées depuis plus de trois ans. Tout au long de l’année, il montre les moindres recoins du circuit de Formule 1 principalement à des touristes. Par groupe de deux hors saison et jusqu’à quarante personnes en période estivale. Le Britannique en profite également pour distiller des anecdotes sur la Principauté, son histoire, son architecture. Une recette qui marche selon lui.

D’où vous est venue l’idée de monter ce tour ?

J’ai ouvert mon propre business d’ingénieur automobile à Londres en 1995. Une sorte de garage. J’avais 25 ans et j’employais sept personnes. Plus tard j’ai rencontré un client qui concourait en Formule Ford* et je l’ai aidé sur sa voiture pour le transport, pour des ajustements techniques etc. Je suis arrivé à Monaco en 2016 et l’idée de ce tour est venue de ma femme. J’étais évidemment intéressé par le circuit du Grand Prix et de ses particularités. Je faisais beaucoup d’allers-retours entre Londres et ici donc j’avais besoin de quelque chose de flexible. Je l’ai commencé purement pour le plaisir et pour rencontrer des gens. L’an passé, c’est devenu un peu plus professionnel et beaucoup plus populaire, on pourrait dire. Depuis le Grand Prix cette année, nous sommes arrivés à un point où on doit réguler le nombre de clients. Je voudrais garder mon énergie et rester intéressant. Je pourrais faire 3 ou 4 tours par jour et recruter un assistant mais ce n’est pas ce que je veux.

D’où viennent toutes ces connaissances sur la Formule 1 ?

J’ai étudié les sports automobiles toute ma vie. J’ai aussi préparé des véhicules pour Formule Ford comme je disais. C’est mon art, c’est ma passion. Je conduis une moto assez rapide, toujours dans les limites de vitesse [rires]. Parfois aussi sur des circuits. J’ai toujours le goût de la vitesse, de la compétition. Et puis j’aime vraiment rencontrer des gens. Quand ils sont là, j’aime leur donner quelque chose dans lequel ils se sentent vraiment concernés.

Le tour dure presque 3 h, comment faites-vous pour les maintenir intéressés ?

Je pense qu’ils étaient déjà intéressés par la Formule 1 et je m’y connais dans ce rayon. Je ne bluffe pas, je suis très honnête avec eux. Je ne regarde pas l’heure, on ne se presse jamais. Je m’adapte toujours à leur journée, je les prépare un jour à l’avance. Je m’occupe vraiment d’eux et je pense que pendant la haute saison ici les gens ne ressentent pas toujours cet amour, ce soin.

Qu’est-ce que vous préférez dans ces visites ?

L’interaction avec les gens. Avoir un compliment des personnes qui n’ont pas du tout interagi pendant le tour mais qui viennent me voir à la fin. J’aime beaucoup quand les gens me disent qu’ils sont venus pour accompagner quelqu’un qui est un grand fan de la F1.Qu’ils n’avaient rien de mieux à faire mais qu’ils ont vraiment pris du plaisir et qu’ils veulent revenir à Monaco.

Et votre section préférée du circuit ?

Probablement la piscine. C’est la zone la plus spectaculaire et la plus dangereuse avec beaucoup d’incertitudes. À cet endroit, je pense que les pilotes ont vraiment, comme on dit chez nous en Angleterre, "leur cœur dans la bouche". Ils repoussent leurs limites, il y a toujours de l’action, des accidents et c’est toujours spectaculaire à voir pour les spectateurs.

*Une catégorie de voitures de compétition de type monoplace.