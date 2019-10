Découvrez un des plus beaux points de vue sur la vallée du Loup

Un village d’irréductibles Courmois

Les pierres jaunes des maisons d’époque témoignent du vieil âge de cet endroit. Au XIIe siècle, la fami lle de Corma (Courmes) hérite du village et le baptise de son nom.

à l’origine, le fief se trouvait sur la Serre de la Madeleine, située à un kilomètre et demi à vol d’oiseau de l’actuel village. Mais les différentes épidémies de peste du XVe siècle entraînent une forte dépopulation. Le village est détruit, puis reconstruit là où on le connaît aujourd’hui. Pendant la Seconde Guerre mondiale, quelques habitants forment un maquis et reçoivent des armes parachutées sur le plateau de Saint-Barthélemy. Puis le village s’est dépeuplé...

Cent-vingt-cinq habitants tentent, aujourd’hui, de réanimer le village avec différentes festivités comme des bals ou des rassemblements, sur la place ou autour du four à pain. Certains ont même consacré des livres à l’endroit tandis que d’autres, comme René Martin, ont ouvert des ateliers d’exposition. Lui, il partage sa passion pour la photographie avec ceux qui s’aventurent dans son local.

Les habitants ne sont pas tous originaires de Courmes, ils viennent de Savoie, de Nice ou d’ailleurs, mais ils partagent tous un amour pour ce village qui offre une tranquillité absolue.

Quasiment coupé du monde, perdu dans la moyenne montagne, ce lieu perché est unique. Bien que pour y accéder, il faille emprunter une petite route étroite, le village vaut le détour. De plus, cette route qui longe Le Loup cache de belles surprises comme la cascade de Courmes, classée lieu historique. Finalement, ce village reculé offre aux plus curieux un cadeau d’une beauté et d’une tranquillité à couper le souffle.

Y aller

De Nice: prendre l’A8 jusqu’à la sortie 48. Suivre les indications pour la Colle-sur-Loup. Passer la Colle-sur-Loup et suivre D6 sur 13 kilomètres. Suivre les indications pour Courmes, jusqu’au village.



De Toulon: rejoindre l’A8 jusqu’à la sortie 42. Passer Mougins, Valbonne et Châteauneuf-Grasse. Suivre les indications pour Courmes jusqu’au village.

Se renseigner

Mairie de Courmes. Ouvert du lundi au vendredi, de 8h à 12h et de 13h à 15h.

Rens. 04.93.09.68.77. www.courmes.fr