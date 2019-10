Connaissez-vous les moulins de Régusse, véritables attractions du Verdon?

Le parc naturel régional du Verdon est un territoire riche qui offre une grande diversité d’activités entre nature et patrimoine. À deux pas du lac de Sainte-Croix, planté sur son piton rocheux, à 542 mètres d’altitude, le village de Régusse est une destination incontournable des balades d’automne. Son origine remonte à la seigneurie des Grimaldi de Régusse, branche distincte des Grimaldi de Monaco. Vers 1274, le village devient un fief des Templiers.

Aujourd’hui, la commune compte 2600 habitants. Il faut dire que la vie est agréable sur cette terre de paysans et d’artisans. Dans le champ voisin, les moulins à vent et à grains datent des XIVe et XVe siècle et ont été rénovés en 1996. Depuis, les promeneurs se pressent pour admirer ces fleurons de la culture provençale gérés par l’association Les Amis des moulins. Attention: à cette époque de l’année, il faut les contacter pour pouvoir les visiter.

À l’intérieur du premier moulin, côté village, seul la charpente et la toiture sont refaites. Il est utilisé comme musée agraire et artisanal. Plein sud, le moulin ailé est totalement opérationnel. Son mécanisme, la charpente et le toit ont été restaurés par des charpentiers du Muy, conformément aux plans originaux des moulins de Provence (1640) tel que les moulins Saint Roch de Grimaud ou de Daudet à Fontvieille. Chaque été, après les moissons, l’association fait tourner le moulin à vent pour faire une farine locale.

Retour au centre-ville pour parcourir le circuit historique. Le départ s’effectue depuis la place de l’horloge. Autour de la fontaine, on trouve des maisons aux portes anciennes et aux façades morcelées. Sur une tour datant du XVIe siècle, un magnifique campanile du XVIIIe siècle soutenant une petite cloche trône au-dessus de la cité. On se faufile dans les ruelles étroites pour arriver dans la rue des Templiers qui fait face à la rue Sombre, encore plus minuscule que les autres.

On passe du côté de la cour féodale pour rejoindre les remparts du château puis on bifurque vers l’église Saint-Laurent et son clocher en tuiles vernissées, non loin du Musée des anciens combattants (lire pages suivantes). L’heure d’un rafraîchissement a sonné et c’est tout naturellement qu’on rejoint le cours Alexandre-Gariel. Sous les acacias, de belles terrasses dominent la vallée verdoyante des portes du Verdon.

Y aller

Prendre l’autoroute A8, sortie Le Luc. Direction le Thoronet par la D557, puis Lorgues, Aups et Régusse.

Se renseigner

Office de tourisme. 43, cours Alexandre-Gabriel. Ouvert en basse saison du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 1h.

Visite du centre historique, le mardi matin vers 10h. Gratuit. Rens. 04.94.70.19.01.

Visite des moulins sur réservation uniquement à partir de quatre personnes, gratuit. Au-delà de dix: 1,50 euro par personne. Rens. 06.11.73.03.51.