À Cannes, découvrez cette balade forestière à la Croix des gardes

Là, on admire un panorama magnifique sur l’Estérel et Tanneron. Le parc naturel serait-il le plus beau promontoire de Cannes ?

La promenade se poursuit. Sur le côté, les branchages remuent. Un couple de têtes blanches serpente dans le massif à la recherche des plus beaux brins jaunes de mimosa. La seule espèce dont on tolère ici la cueillette, à raison d’un bouquet par personne.

Mimosa, eucalyptus et chênes