Votre permis de conduire directement sur votre smartphone? Ce sera bientôt possible

L'utilisation du permis de conduire dématérialisé sera testée dans trois départements: le Rhône, les Hauts-de-Seine et l'Eure-et-Loir. Elle sera généralisée "début 2024".

Il est prévu que ce permis rejoigne l'application France Identité au second semestre 2023. "L'intégration du permis de conduire est la première brique vers un portefeuille d'identité numérique européen interopérable", a expliqué le ministère.

Le dispositif permettra "de se prévaloir de son droit à conduire avec son téléphone mobile lors des contrôles routiers ou lors de la location d'un véhicule".

Déposer plainte via l'application "Ma Sécurité"

Autre mesure, la plainte à distance. Le ministre a expliqué qu'elle était expérimentée depuis le 9 mai dans le département des Yvelines et s'inscrivait dans le cadre de la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur (Lopmi) dotée de 15 milliards d'euros supplémentaires sur cinq ans dont la moitié dédiée au numérique.

Concrètement, le plaignant doit au préalable choisir un créneau sur l'application "Ma Sécurité" du ministère de l'Intérieur, puis rejoindre un appel en visioconférence à un horaire convenu.

A la brigade de gendarmerie de Magny-les-Hameaux, où le dispositif est expérimenté, une femme décline son identité et confirme qu'elle se trouve dans un endroit "calme et sécurisé". Elle détaille les motifs de sa plainte. A l'issue de l'appel d'une vingtaine de minutes, elle recevra sa plainte et un récépissé de dépôt par voie électronique.

"Ça permet de prendre plusieurs plaintes à la fois sans que les gens attendent trop longtemps à l'accueil", explique à l'AFP la gendarme qui a enregistré la plainte.

Avec ce nouveau dispositif, gendarmes et policiers espèrent un gain de temps, comparable à ce qu'a permis Doctolib dans le secteur de la santé.

Pour traiter tout type de contentieux

"C'est surtout pratique pour les personnes à mobilité réduite et les personnes avec des contraintes personnelles ou professionnelles qui n'ont pas la possibilité de déposer plainte aux heures habituelles d'ouverture", estime Laurent Flouriot, commandant de la compagnie de gendarmerie de Rambouillet, dont dépend la brigade de Magny-les-Hameaux.

Cette procédure "permet aussi aux gendarmes, ajoute-t-il, de recevoir l'usager dans de bonnes conditions depuis son domicile ou son lieu de vacances".

La visioplainte permet de traiter tout type de contentieux auquel est confronté la victime.

En fonction de l'expérimentation, elle sera adaptée pour une généralisation "courant 2024".