Une vente aux enchères de voitures sportives d'exception au circuit du Castellet, ce vendredi

Entretenue avec soin depuis des dizaines d’années, la collection regroupe des icônes du sport automobile, des 24h du Mans à la Formule 1. Elle plongera les fans de courses automobiles dans le monde des compétitions d’antan. Les GT et voitures de route sont aussi exceptionnelles et offriront un panel de voitures de sport d’avant et d’après-guerre. Chaque voiture a été sélectionnée avec recherche minutieuse de sa provenance, et bénéficie d’un excellent entretien.

Parmi les voitures mises en vente, une Ferrari 250 GT Berlinetta Competizione (1955) ou une Delahaye 135 MS cabriolet (1950).

Le public pourra admirer les voitures ce jeudi 18 novembre, assister à la vente aux enchères le 19 et enchérir après l’achat du programme de la vente aux enchères. Pass sanitaire obligatoire dans l’enceinte du circuit.