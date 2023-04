Tendance chez certains jeunes, nouveaux modèles, accidents spectaculaires... Les voitures sans permis sont-elles sûres?

C’est le genre de coup de pub dont les constructeurs se passent volontiers. Un ado qui joue les Fangio dans un virage figurant au Grand Prix de Monaco, et qui envoie sa Citroën Ami valdinguer façon caisse à savon: cette scène, postée sur Instagram le 11 mars, est vite devenue virale. L’exemple type de ce qu’il ne faut pas faire avec cette voiture sans permis, bridée à 45km/h comme toute sa catégorie.

D’autres accidents impliquant des voiturettes ont marqué les esprits. Avec, parfois, une issue dramatique.

Le week-end dernier, une adolescente de 15 ans trouve la mort à Sainte-Victorine, près de Marignane. Elle succombe aux tonneaux de la voiturette - conçue pour deux occupants - où ont pris place trois adolescents. Le 25 juin 2022, c’est à Antibes, route de Grasse, que Noé, 16 ans, est victime d’un accident mortel. Un quadragénaire a percuté sa voiturette, après avoir consommé alcool et stupéfiants.

Part surreprésentées dans les accidents

Ces véhicules auraient-ils un peu trop facilement les "honneurs" de la rubrique faits divers? Y’aurait-il là un effet de loupe médiatique? C’est l’avis de Jean-Paul Guillon, patron du concessionnaire spécialisé Paul Position, à Saint-Laurent-du-Var. Les chiffres semblent lui donner raison.

"On a tendance à en faire des caisses, comme pour les trottinettes. Mais on a peu d’accidents. Comparons avec les vélos et les scooters!" Comparons, donc. En 2021, l’Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR) a recensé 53.540 accidents corporels en France, dont 2944 mortels. 487 accidents impliquaient une voiturette. Ils ont entraîné 17 décès, dont 14 à bord de ces véhicules. La même année, 227 personnes ont trouvé la mort à vélo, et 96 à scooter.

Pour comparer, il faut aussi relativiser la place des voiturettes dans le parc des quatre-roues. En 2021, elles étaient donc impliquées dans 0,9% des accidents corporels en France, et 0,58% des accidents mortels. Or notre pays compterait 250.000 voitures sans permis (selon Ligier) pour 38,7 millions de voitures, soit 0,64%. Et en 2022, les voiturettes ont représenté 20.000 immatriculations sur 1,5 millions de voitures, soit 1,3%.

"Un scooter à quatre roues"

Rectifions un malentendu originel: ces voiturettes sont en réalité... "un scooter à quatre roues", rappelle Jean-Paul Guillon. Mêmes fonctionnalités ou presque. Même législation. Voilà ce qui rend ces quadricycles légers à moteur accessibles, depuis 2014, dès l’âge de 14 ans. "Sans permis", le terme n’est pas très heureux non plus. Un permis AM (ex-BSR) est requis, même si la formation, bouclée en huit heures et sans examen, est bien plus light que pour le permis B.

Voilà qui explique, en partie, le boom des voitures sans permis chez les jeunes. Un coup d’accélérateur marqué depuis 2020, à la faveur de la crise Covid et de l’arrivée de la très remarquée Citroën Ami. Oublié, le "pot de yaourt" naguère raillé sur les routes. La voiturette s’offre des designs modernes, des accessoires numériques, une bouille de vraie petite voiture... et des prix conséquents, qui ne font pas forcément oublier le tintamarre des moteurs thermiques.

"Ça limite les risques"

Et côté sécurité? "Tout dépend de la façon dont on conduit. Si on est prudent, on ne se sent pas pas vulnérable", témoigne Jade, 17 ans, lycéenne à Cagnes-sur-mer, deux ans de voiturette au compteur. Les professionnels confirment. "On a peut-être plus de pare-chocs rayés, parce qu’ils apprennent. Mais ça limite les risques", relativise Jean-Marc Guillon.

La voiturette offre en effet un gage de sécurité par rapport au scooter. À condition de bien se former, et de ne pas la confondre avec la voiture qu’elle n’est pas. Encore moins avec une Formule 1.