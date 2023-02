Permis de conduire à Monaco vs en France: quelles différences?

Le dossier d’inscription au Code et au permis est plus simple à Monaco. Il y a beaucoup moins de documents », constate Claude Tuloup de l’auto-école Georges.

À Monaco, il suffit d’avoir un certificat médical de moins de 3 mois, deux photos d’identité et la photocopie de sa carte d’identité monégasque en cour de validité ou du passeport national monégasque, ainsi qu’un justificatif de domicile.

Pour les résidents, c’est la carte de séjour en cours de validité qu’il faut donner. La Principauté a même établi une liste de médecins agréés pour faire passer la visite médicale.

"On a des agréments pour faire passer le permis français mais les papiers sont plus compliqués à remplir", explique le directeur de l’auto-école. En effet, il faut en tout six documents différents et trois photos d’identité. Après avoir fait toutes les heures de conduite, cela ne s’arrête pas là, d’autres documents sont demandés pour obtenir la convocation à l’examen.

Pas de A sur la voiture

Jeune conducteur ou possesseur du permis depuis trente ans, en Principauté, rien ne les différencie. "Contrairement à la France, il n’est pas nécessaire d’apposer le macaron A sur la carrosserie arrière de sa voiture pendant deux ou trois ans. Tout le monde peut conduire à la même vitesse et le taux d’alcool dans le sang autorisé est le même", précise René Peslier, gérant de l’auto-école Stop.

Par conséquent, lors de l’examen portant sur le Code de la route monégasque, aucune question sur le taux d’alcool au volant n’est demandée. En revanche, l’âge est important pour l’inscription. "Le Code peut être passé seulement deux mois avant la majorité, pas avant. Il faut aussi une autorisation parentale accompagnée d’une pièce d’identité qui prouve la résidence à Monaco", explique René Peslier.

"Ici, on n’a pas la conduite accompagnée", poursuit Margaux, ancienne élève en auto-école. Tandis qu’en France, le permis peut être passé six mois avant la majorité.

Pas de points sur le permis monégasque

Autre différence: le Code de la route. "C’est plus facile à Monaco qu’en France. Il n’y a pas les questions sur les points, car le permis n’en a pas. Pareil sur l’alcoolémie et l’écologie. On pratique tout de même l’écoconduite", explique Julie Raymond de l’auto-école Monaco conduite.

Les infractions au Code de la route monégasque sont donc sanctionnées par des amendes, voire des suspensions du permis en fonction de la gravité des faits.

Plus de places à l’examen

Pour la pratique, les leçons de conduite sont similaires. "Les inspecteurs monégasques ont les mêmes compétences que les inspecteurs français car ils ont été en formation ensemble pendant un an", rappelle Claude Tuloup.

Les places pour l’examen, elles, sont beaucoup moins rares. "L’Administration nous a confirmé cette semaine qu’il y avait moins de demandes de permis à Monaco. Les élèves peuvent passer l’examen une semaine après avoir eu le Code", souligne René Peslier.

Pas de minimum d’heures de leçons imposé

Les tarifs restent les mêmes dans les deux États, environ 50 euros de l’heure. Cependant, le permis peut revenir moins cher dans la Principauté car il n’y a pas un nombre minimum d’heures d’imposé pour la conduite. En France, la loi impose au moins 20 heures de conduite avant de pouvoir se présenter à l’examen.