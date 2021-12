On a testé pour vous le Bentley Bentayga Hybrid, premier SUV de luxe écolo

Quoi de neuf?

Six ans après son lancement, le Bentley Bentayga est une référence qui ne s’apprécie plus uniquement pour son confort pullman et ses gros moteurs V8 et W12. Pionnier de sa catégorie, il s’offre un léger restylage de mi-carrière et conserve une longueur d’avance en adoptant une motorisation hybride rechargeable. Contre-nature, une Bentley écolo? Pas le moins du monde. Luxe, raffinement et confort sont toujours au rendez-vous à bord de cette auto d’exception propulsée par un V6 turbo thermique de 340 ch et un moteur électrique de 128 ch, pour une puissance totale de 449 ch. Extérieurement, le Bentayga évolue par toutes petites touches. On remarque surtout ses nouveaux feux arrière, plus fins, qui allègent la poupe de ce beau bébé.