Nouveau départ pour le salon Top Marques Monaco

C’est un grand retour très attendu. Après une parenthèse forcée due à la crise sanitaire, le salon Top Marques Monaco fera son retour du 8 au 12 juin prochains avec une dix-septième édition particulièrement prometteuse. Ce rendez-vous consacré aux automobiles exclusives d’hier et d’aujourd’hui réservera de nombreuses surprises et sera le théâtre d’avant-premières européennes. La billetterie de l’événement ouvre dès le 1er décembre pour permettre aux fans d’automobiles d’exception, de super et d’hypercars de réserver d’ores et déjà leurs places pour le salon et les rendez-vous inédits qui y seront organisés. "Après deux ans de reports, nous sommes très heureux, avec mon équipe, de présenter cette édition riche en nouveautés", se félicite Salim Zegdar, le président délégué du salon Top Marques. "La plus importante de ces nouveautés sera l’ouverture au sein de Top Marques d’un salon des voitures sportives les plus mythiques des années 50 aux années 90."

Le virage de l’auto de collection d’exception

Réputé pour la présence dans ses allées des véhicules contemporains les plus exclusifs, le salon Top Marques aborde en effet cette année le virage de l’automobile ancienne d’exception en accordant une très large place aux classic cars. Cinquante à soixante-dix pièces de collection proposées à la vente devraient ainsi y être présentées, en partenariat avec Boutsen Classic Cars et Rétromobile. Côté voitures actuelles, de nombreuses marques ont déjà confirmé leur présence à Top Marques Monaco: des grands noms tels que Ferrari, Aston Martin, McLaren, Rolls Royce, Bentley mais aussi des constructeurs plus élitistes tels que Dallara, Engler, Brabus, Shelby, ou Genty Automobile. A découvrir également, l’Aspark OWL, une supercar 100% électrique développée par le constructeur automobile japonais Aspark, qui effectuera son lancement européen à Top Marques Monaco. De grandes marques d’horlogerie (Greubel & Forsey, Roger Dubuis) et de grandes signatures du nautisme (Brabus, Frausher) seront également de la fête à l’occasion de cette 17e édition.

D.CX