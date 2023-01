Les règles s’assouplissent en cas de retard à votre contrôle technique

Jusqu’à présent, ces visites étant obligatoires car destinées à vérifier le bon état de marche et d’entretien des véhicules immatriculés à Monaco, "le défaut de présentation d’un véhicule avant la date d’échéance entraînait sa radiation du registre des immatriculations, l’interdisant de circuler sur la voie publique avec la nécessité de restituer le certificat et les plaques d’immatriculation".

Un dispositif jugé trop rigide et donc remis à plat à compter de ce 4 janvier 2023.

"Simplifier la procédure"

"Cette radiation obligeait le propriétaire à effectuer des démarches longues et coûteuses pour régulariser la situation du véhicule. Le Service des Titres de Circulation a ainsi souhaité simplifier la procédure pour faciliter la réalisation des démarches des usagers", précise Aurélie Peri, chef du Service des Titres de Circulation.

Concrètement, vous recevrez toujours de rappels 4 mois et 1 mois avant la date d’échéance de votre visite technique. Mais en cas de non-présentation dans les délais impartis, votre véhicule ne sera plus radié. Attention! Vous ne serez toutefois pas autorisé à circuler à son bord avant d’avoir régularisé la situation. "Le propriétaire devra régulariser la situation du véhicule en sollicitant un rendez-vous de visite technique et réglant les frais afférents ainsi que des frais de régularisation", précise le gouvernement. Le jour du rendez-vous, vous pourrez bien entendu circuler avec le véhicule.

Un téléservice a été mis en place pour faciliter vos prises de rendez-vous:

Les tarifs, qui varient énormément selon la nature du véhicule et son usage (privé ou professionnel) sont indiqués sur le portail Internet , rubrique "Présenter un véhicule à une visite technique".