Le week-end dernier, sans pneumatiques essouflés prématurément, le pilote monégasque aurait été dans la course pour offrir sa première victoire de la saison à Ferrari.

Finalement quatrième, Charles "L’Eclair" n’a pas du décevoir pour autant l’un de ses plus grands fans, Piero Ferrari, fils d’"Il Commendatore" Enzo Ferrari.



Ces derniers jours, celui qui reste un actionnaire de la Scuderia et membre de son conseil d’administration, a tressé des louanges au pilote de 24 ans (il fête son anniversaire ce samedi) alors qu’il recevait un Prix de l’Ordre national des journalistes, à Rome. "Charles est un pilote qui aurait été très apprécié de mon père", a-t-il confié, avant de lui prédire un grand destin avec le cheval cabré.



"Les comparaisons avec les pilotes du passé sont toujours difficiles. Mais on peut certainement dire que Gilles Villeneuve, par exemple, était un pilote de pur instinct. Charles est complètement différent – un gars intelligent doté d’un talent incroyable à tous les égards, très concentré. Si nous lui donnons la bonne voiture, il nous procurera beaucoup de plaisir."

"Il marche dans les pas de Niki"



Piero Ferrari n’en est pas sa première sortie élogieuse. En 2019, avant même que Charles ne signe ses premiers succès en F1, le fils du fondateur de la Scuderia avait comparé Leclerc à Lauda.

"Prost, Schumi, Alonso et Vettel sont arrivés à Maranello alors qu’ils avaient déjà remporté un ou plusieurs titres de champion du monde, mais Leclerc, lui, il marche dans les pas de Niki (...) J’espère qu’il remportera bientôt son premier Grand Prix. La Formule 1 a besoin de belles histoires, et voir Charles se tenir debout sur la plus haute marche d’un podium de Grand Prix serait une belle histoire."

Comme de remonter rapidement au sommet de la boîte.