Le E-Rallye remet le courant jusqu’à Monaco

Sacrifié l’an passé, après le passage de la destructrice tempête Alex, le E-Rallye Monte-Carlo fait son retour sur les routes pittoresques de France.

Sur l’opus électrique, a contrario de son homologue estampillé "WRC", il n’est pas question de rouler à tombeaux ouverts sur l’asphalte mais bien d’être le plus régulier en termes de vitesse, de respecter la cadence fixée par l’Automobile Club de Monaco, organisateur de l’épreuve (1).

"Les participants n’ont pas le droit de dépasser 50km/h, sinon cela devient une compétition de vitesse et l’on doit mettre des secours le long du parcours, précise Christian Tornatore, commissaire général de l’ACM et directeur du E-Rallye Monte-Carlo. Les participants ont le droit à un cadenceur. Les spécialistes arrivent à respecter les temps à la seconde près."

1.000km de liaison et 350km de spéciales

Toutefois, sur les 350 kilomètres de spéciales et 1.000 kilomètres de liaison, menant jusqu’à la Principauté, bon nombre d’éléments peuvent mettre hors course les concurrents, même les plus aguerris: une Dame Nature trop capricieuse, un chantier, un peloton de cyclistes ou encore un tracteur sont de nature à faire chuter drastiquement la moyenne.

Les 55 équipages qui s’élanceront ce matin de Châteauneuf, dans la Loire – première ville française autonome en énergie verte (lire ci-dessous) –, ne se laisseront donc porter par aucune certitude ou excès de confiance.

Une chose est sûre, année après année, le E-Rallye gagne ses lettres de noblesse: 21 modèles de seize marques différentes sont alignés sur la grille de départ. En constante progression, signe que l’industrie de l’automobile électrique se sert de l’événement comme une vitrine.

Depuis la création du E-Rallye Monte-Carlo en 1995 – sa dénomination a changé à moult reprises – l’autonomie des véhicules n’a cessé de croître. Et les bornes de recharge poussent désormais comme des champignons sur le territoire hexagonal, mais aussi de la Principauté. "À l’époque, les véhicules étaient équipés de batterie au plomb avec 80 kilomètres d’autonomie. Il fallait 12 heures pour les recharger [sur des prises domestiques, NDLR]. D’ailleurs, le rallye électrique ne rayonnait qu’autour de Monaco. On ne roulait pas plus loin que le Col d’Èze", sourit Christian Tornatore.

Les bornes "Monaco ON" pour recharger les voitures

Particularité de cette édition: en arrivant sur Monaco, les concurrents en lice ne rechargeront pas les batteries des véhicules au cœur du parc fermé, mais sur les points de recharge "Monaco ON", disséminés sur le territoire.

113 bornes sont, actuellement, installées dans sept parkings publics et bientôt 80 de mieux d’ici la fin de l’année. En voirie, on dénombre dix-sept bornes pouvant accueillir deux véhicules à la fois. Douze supplémentaires viendront bientôt compléter l’offre actuelle.

1. Elle compte pour la coupe E-Rallye de régularité de la FIA 2020.