La Métropole Nice Côte d'Azur enrichit son parc de bornes de recharge pour voitures électriques

600 bornes de recharge seront disponibles en voirie (contre 490 actuellement), et 300 dans les parkings de la régie des Parcs d’azur. "Si on veut que la mobilité électrique se développe, il ne faut pas qu’elle soit seulement une question de centre-ville, mais qu’elle maille véritablement le territoire pour que chacun, au sein de notre Métropole, y trouve son compte", livre Gaël Nofri.

Les prix proposés par le réseau de bornes Prise de Nice semblent par ailleurs attractifs. "La première heure est gratuite et on paie 2,50 euros l’heure suivante, 4 euros la nuit. J’ai calculé, je crois que je suis arrivé à 1 centime d’euro au kilomètre, ce qui est vraiment très intéressant", détaille Jean Merra, maire de Saint-Sauveur-sur-Tinée.

Actuellement, le village compte deux bornes, qui peuvent recharger quatre véhicules. De quoi encourager les habitants de Saint-Sauveur à se munir d’un véhicule électrique. "J’ai compté cinq véhicules électriques supplémentaires depuis l’installation de ces bornes de rechargement", renchérit l’édile.

"En même temps d’en installer des nouvelles, on remplace les bornes de rechargement lentes. Elles deviennent plus rapides », ajoute Gaël Nofri. Ce dernier tient à souligner l’avantage économique que représentent ces bornes pour un territoire: "Lorsque vous vous arrêtez pour recharger votre voiture, vous allez consommer dans le restaurant, dans le bar, dans le café". Et le maire de Saint-Sauveur-sur-Tinée d’apprécier la baisse significative des nuisances sonores qu’entraîne l’usage de véhicules électriques.