La 29e édition du Paradis Porsche roule des mécaniques sur le port de Saint-Tropez

Allemande ou italienne? À eux, pas besoin de poser la question même si nous sommes sur les côtes méditerranéennes. Pour les fans de Porsche, c’est l’Allemande la meilleure. Sa bouille de grenouille, qui rappelle son ancêtre Coccinelle lancée elle aussi par Ferdinand Porsche; sa particularité (pour les modèles plus anciens) avec son moteur à l’arrière des roues, décentré, 6 cylindres à plat refroidi à air, qui nécessite de gérer "l’effet sac à dos" sinon gare aux sorties de virage après accélération mais quelle tenue de route; ou encore son côté polyvalent aussi agréable à conduire en balade qu’en taquinant – sur circuit c’est préférable – le champignon pour faire vrombir son flat 6 si cher aux passionnés de la marque. Samedi, tous ceux que nous avons rencontrés à la 29e édition du Paradis Porsche, qui rassemblait plus de 500 modèles cette année, l’ont confirmé: "Elle est fantastique." Venus de toute la France et aussi d’Europe, même la crise du carburant ne leur a pas fait faire marche arrière. "On l’a fait même sous le Covid, alors le carburant! J’ai eu très peu de désistements", a reconnu Jean-Paul Viala, l’organisateur et président du Porsche Club Méditerranée. Du CO2 certes mais du plaisir pour les yeux. Parade prévue à 14h45 sur le port ce dimanche.

"C’est un plaisir, un antidépresseur qui devrait être remboursé par la Sécurité sociale", nous a confié un porschiste. Samedi, les flats 6 de ces belles autos, en version classique ou plus contemporaine comme la 918 Spyder apportée par camion par un patron de la marque hollandais, ont fait briller les yeux de leurs propriétaires et des curieux venus admirer les lignes de ce mythique bolide, aussi agréable à conduire sur circuit qu’à la ville.

Philippe Tavard et son épouse Christelle. Photo Jean-Marc Rebour.

Philippe Tavard et son épouse Christelle, de Mougins présentaient leur 356 de 1963, réplique de celle de Janis Joplin. "La chanteuse en avait acheté une en 1967 qu’elle avait fait peindre en Californie et qui a erré après sa mort, revendue plus tard aux enchères à 1,7 million de dollars. La mienne vient d’Espagne et il m’a fallu 7 mois de peinture et 9 couches de vernis."

Didier Hennet, de Spa-Francorchamps. Photo Jean-Marc Rebour.

Didier Hennet, de Spa-Francorchamps près du célèbre circuit en Belgique. "C’est une 993. J’ai monté un kit GT2 dessus. C’est la première année que je l’amène. J’ai des amis qui me disaient que c’était une concentration magnifique avec tous les modèles de Porsche et c’est surtout une destination mythique."

Le pilote Gérard Larrousse. Photo Jean-Marc Rebour.

Le pilote Gérard Larrousse prendra le volant de cette 2,3 litres 280 cv préparée par Sonauto qui a remporté le tour de France en 1970, pilotée alors par Guy Chasseuil. "On s’est beaucoup bagarré avec Guy, mon équipier à l’époque. Je serai content de remonter dans cette voiture pour ouvrir la parade dimanche. Son propriétaire est à Monaco."

Christine Grecco, 61 ans, fille de pilote. Photo Jean-Marc Rebour.