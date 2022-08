Jean Alesi: "On a les moyens de défendre notre Grand Prix, pas question de dire que c'est fini!"

L’annonce faite dans la soirée du mercredi 24 août par Stefano Domenicali ne semble pas avoir atteint le moral de Jean Alesi.

Si le patron de Liberty Media (propriétaire des droits de la F1) semble avoir scellé le sort du Grand Prix de France pour 2023, l’ancien pilote de la Scuderia Ferrari reste "positif" quant à l’avenir de l’épreuve française.

"Je reste positif", nous confie en effet Jean Alesi. "Le Grand Prix qui a eu lieu cette année a fait plaisir à tous les organisateurs et il faut déjà saluer la réussite de cette dernière édition", dit-il.

"Après, on savait depuis longtemps que le contrat arrivait à son terme. Et ça ne m’a pas fait sauter au plafond quand j’ai entendu l'annonce. Je rappelle qu’on a parlé de l’alternance pendant tout le week-end du Grand Prix de France. Et je pense que c’est ce qu’il risque de se passer."

Des mots durs contre le journal sportif "L'Equipe"

Pour rappel, Stefano Domenicali l’a rappelé ce mercredi, "une possibilité, non pas l'année prochaine, mais à l'avenir, pourrait être de trouver cette sorte de rotation qui permettrait à chacun de faire partie du calendrier. C'était une demande de certains promoteurs locaux. Nous parlons de 2024 ou de 2025 maximum, pour commencer avec cette approche".

Pour Jean Alesi, il n’est donc "pas question de dire que c’est fini". Et au sujet du quotidien sportif L’Equipe, qui a annoncé le premier la disparition du Grand Prix de France en 2023, le Vauclusien ajoute sans détour:

"Ce journal est un cancer pour le sport. Ils prennent un malin plaisir à jeter un pavé dans la mare, alors qu’on a les moyens de défendre notre Grand Prix". C’est dit!