Focus sur 6 innovations technologiques présentées au Salon Top Marques à Monaco

Sacrifié deux années de suite sur l’autel de la sécurité sanitaire, le salon Top Marques fait son grand retour à Monaco, au grand bonheur des amoureux de belles mécaniques. Forcément, pour ce come-back de l’automobile de luxe, les organisateurs n’ont pas fait dans la dentelle. Du 8 au 12 juin, le Grimaldi Forum abritera plus de 110 voitures, 15 motos, 3 véhicules aériens et une collection de superboats. Et pour marquer le coup médiatiquement, pas moins de 10 lancements mondiaux, 3 européens et 5 avant-premières sont programmés. "On présente les supercars et hypercars les plus extraordinaires d’aujourd’hui et de demain. Il y aura aussi de véritables innovations technologiques, soit des prototypes, soit déjà commercialisées", explique Salim Zeghdar, président délégué de Top Marques qui, d’année en année, augmente le ratio de véhicules propres. D’ici 2025, les organisateurs espèrent drainer 30% d’exposants portés sur le secteur des nouvelles technologies et de l’innovation écologique. Parmi cette liste impressionnante de bolides et de bijoux de technologie, nous avons ressorti six engins qui valent le détour. La MC One, une voiture… volante!

La MC One, mystérieuse voiture volante (et électrique) made in Monaco. Photo DR.

Jusqu’alors, la voiture volante relevait de la pure fiction, de l’imagination débordante des doux rêveurs. Rôle central dans la trilogie Retour vers le futur, partie intégrante du décor dans Le Cinquième Élément. C’est désormais une réalité. L’entreprise monégasque MC-Clic dévoilera un véhicule électrique capable de se mouvoir dans les airs : MC One, dont le design est signé L2Concept. "C’est un drone géant de trois mètres de longueur. On a fait usiner des moteurs spécifiques pour transporter un humain, résume Erwan Grimaud, fondateur et gérant de la société, volontairement succinct afin de ne pas trop en dévoiler d’ici le salon. Elle peut être pilotée depuis l’intérieur ou à distance, et rechargeable sur n’importe quelle borne." Pour l’heure, le véhicule n’est pas homologué pour circuler au milieu des autres véhicules touchant terre. "On est en train de passer les agréments pour que ça devienne un vrai véhicule. Pour l’heure, l’acheteur pourra la faire voler chez lui ou aller dans les eaux internationales autour de son yacht", explique-t-il. XTurismo, une moto qui se pilote à 2,4 mètres du sol

La moto volante XTurismo. Photo DR.

Avec un espace dédié, pour la première fois dans l’histoire du salon, les motos réserveront de bien belles surprises aux visiteurs. Il ne fait guère de doute que, parmi les 15 engins à deux roues, l’attraction sera la moto volante répondant au nom de XTurismo. Pensée et conçue au pays du Soleil-Levant, cette machine futuriste de 300 kg peut planer pendant 40 minutes à 2,4 mètres du sol grâce à ses propulseurs à hélices alimentées par un moteur à combustion et quatre moteurs électriques. "Elle peut transporter un passager de 100 kg et atteindre la vitesse de 100 km/h", complète Salim Zeghdar. Prix affiché: 587.000 euros. L’Aspark Owl, voiture électrique la plus rapide de la planète

L’Aspark Owl, voiture électrique la plus rapide au monde. Photo DR.

Produite à seulement 50 exemplaires par une société japonaise, l’Aspark Owl demeure la voiture électrique la plus puissante de la planète. Sur le papier, les chiffres dépassent l’entendement: le bolide aux courbes vertigineuses atteint les 100 km/h en seulement 1,69 seconde. Le compteur de vitesse, lui, peut dépasser la vitesse de 400 km/h. Surréaliste. "Ses moteurs électriques atteignent une puissance de 2000 chevaux. La voiture pèse 1.900 kilos et coûte 2,9 millions d’euros", ajoute Salim Zeghdar. Hors taxes et options, bien entendu. DBX 707, le SUV le plus puissant au monde

Aston Martin présentera son DBX 707, reconnu comme le SUV le plus puissant sur le marché. Photo DR.

Nouveau venu dans la discipline reine de l’automobile, la Formule 1, Aston Martin repousse aussi les limites sur la route. Le constructeur britannique dévoilera en Principauté son DBX 707, le SUV de luxe "le plus puissant au monde", doté d’un moteur V8. Jugez plutôt: 707 chevaux sous le capot ; vitesse maximale de 310 km/h; 0 à 100 km/h en 3,3 secondes. Prix de vente: 240.500 euros. Un hélicoptère monoplace 100% électrique

Le Jetson Aero One, hélicoptère monoplace 100% électrique. Photo DR.

Autre bijou de technologie présenté en lancement mondial au salon, le Jetson Aero One est un hélicoptère monoplace 100 % électrique. Développé par une entreprise suédoise, l’engin, doté de 8 moteurs et autant d’hélices, pèse 40 kg à vide, sans batteries, et 90 kg avec. "Il peut voler à une altitude de 1.500 mètres, aller jusqu’à 102 km/h et ne nécessite pas de licence pilote", détaille Salim Zeghdar. L’autonomie, elle, n’excède pas 20 minutes de temps de vol. Pour s’offrir cet hélicoptère écologique, il faudra débourser pas moins de 79.000 euros. L’Aston Martin DB5 de James Bond également en vente à 3 millions d’euros

L’Aston Martin DB5 sera en vente sur le stand de Monaco Luxury. Photo DR.