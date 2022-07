Esteban Ocon: voir le Grand Prix de France disparaître "n'est pas une option, on va hausser la voix pour le défendre"

Parti au tapis avec Pierre Gasly dès le premier tour du Grand Prix de France 2018, absent l’année suivante, et seulement quatorzième la saison dernière, Esteban Ocon espère enfin briller sur la piste du Castellet. Une épreuve qui lui tient particulièrement à cœur et qu’il compte défendre bec et ongles.

Un Grand Prix de France, pour un pilote français, c’est sans doute particulier, non?

C’est beaucoup d’émotions. Comme à chaque fois que je reviens ici. Il y a tous les supporters qui me soutiennent depuis l’extérieur du circuit, j’ai le droit à beaucoup de marques d’attention dans le paddock. Ça fait un an que je veux revenir ici. J’ai hâte de commencer.

Devant une tribune Esteban Ocon, installée pour vos supporters…

Oui, pour la première fois de ma carrière, j’ai une tribune à mon nom. Ça va être top, j’espère qu’on va pouvoir mettre le feu en piste. Et faire plaisir à tous mes supporters.

Ce soutien, vous le percevez une fois dans la voiture?

Oui, on s’en rend compte et c’est vraiment un boost supplémentaire. Pas forcément quand on roule mais avant de monter dans la voiture, sur la grille, on sent vraiment une atmosphère différente. Et c’est ça qui est hyper spécial.

Et il faudra bien faire car l’avenir du Grand Prix de France est en jeu…

Oui, ce n’est pas une chose à laquelle je vais penser ce week-end, mais par la suite même s’il y a des rumeurs (autour d’une disparition du calendrier en 2023) qui courent, on va essayer de trouver des solutions.

Ce Grand Prix ne peut pas disparaître?

Non, non, ce n’est pas une option. Il va falloir se battre pour le Grand Prix de France. Pour qu’un grand prix soit à nouveau organisé ici, mais il y a des possibilités. On a un super grand prix, avec une grande communauté d’amoureux de l’automobile en France, ça semble possible.

À votre niveau, que pouvez-vous faire pour le défendre?

Hausser la voix, créer des dialogues, parler aux organisateurs, qui ont à cœur de continuer cette aventure. J’ai déjà parlé au patron de la F1, Stefano Domenicali, on a déjà eu des discussions et lui voit des possibilités pour la suite.

Espérez-vous un soutien des autorités françaises, dans un contexte de réduction des émissions polluantes?

Oui, parce qu’on a les moteurs les plus efficaces, les moins polluants. Ce sont des choses que l’on retranscrit d’ailleurs sur les voitures de route (chez Renault). On n’est pas juste là à cracher de l’essence et à brûler des pneus. On sert l’industrie automobile.