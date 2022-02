Essai auto: que vaut la nouvelle Renault Mégane électrique qui prétend concurrencer Tesla?

À mi-chemin entre berline, SUV et coupé, cette auto de 4,21m au design novateur ne cherche pas à ressembler aux autres. C’est osé mais réussi.

Renault n’a pas droit à l’erreur. Pionnière de l’électrique il y a dix ans, la marque au losange n’a pas su faire fructifier son avance. Avec la Mégane E-Tech qui arrivera en concessions en avril, la "Renaulution" promise par le nouveau directeur général de la marque, l’italien Luca De Meo, est bel et bien en marche.

La Mégane E-Tech se situe à mi-chemin entre berline, SUV et coupé. (Photo D.Cx.)

À bord

"Vous êtes sûrs que c’est une Renault?". Que les journalistes sont taquins... Lors des essais réalisés la semaine dernière en Andalousie, la presse automobile s’est (fait suffisamment rare...) montrée unanime au sujet de la qualité de présentation et de finition de cette Mégane nouvelle génération.

Ni trop classique, ni exagérément futuriste à la mode Tesla, la planche de bord offre un compromis idéal avec ses deux écrans. Le premier, face au conducteur, est à la fois grand (12,3 pouces), complet et lisible. Le second, un écran multimédia de 12 pouces façon tablette est à la fois clair, intuitif et élégant.

Bonne idée: contrairement à certains modèles de la concurrence, la Mégane conserve des commandes "physiques" (comme le réglage de la clim) qui évitent d’avoir à naviguer dans les menus en roulant.

Ces systèmes embarquent tous les services de Google, permettant d’utiliser sa voiture comme un smartphone. Simple et efficace.