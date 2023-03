"Elles me font toutes rêver": les confidences de Thierry Boutsen nommé président du Cercle des Amis de la Collection de voitures de S.A.S le Prince de Monaco

En cette année de commémorations du centenaire de la naissance du prince Rainier III, l’une de ses plus fameuses collections privées prend un nouveau virage vers le succès.

Après avoir déménagé l’été dernier route de la Piscine pour jouir d’un meilleur emplacement sur le tracé du Grand Prix et d’une nouvelle scénographie moderne, la Collection de voitures de S.A.S le Prince de Monaco se dote d’un Cercle d’Amis.

Une association dont le prince Albert II souhaite que l’action soit complémentaire de celle de la directrice de la Collection, Valérie Closier, pour faire vivre son prestige bien au-delà des frontières de la Principauté.

"Nous souhaitons créer une impulsion et proposer des expositions atypiques et de qualité", confie Salim Zeghdar, en première ligne de l’association et par ailleurs président de Top Marques. Salon qui devrait notamment proposer un cross-over avec la Collection.

Comment est né ce Cercle des Amis de la Collection?

C’est une réflexion qui a eu lieu à haut niveau pour mettre la Collection en valeur, non seulement à Monaco et dans ses environs mais aussi dans le monde entier. L’idée était de créer un Cercle des Amis et j’ai été contacté par Salim Zeghdar d’abord, puis Christophe Villa et Jean-Pierre Campana, pour voir si j’étais intéressé pour prendre la présidence de cette association. C’est un très grand honneur qui me permet de replonger dans ce que j’ai vécu dans le passé. Un projet vraiment extraordinaire. J’ai dû les faire répéter deux fois parce que je n’en croyais pas mes oreilles. [rires]

Vous avez foncé sans aucune hésitation…

Aucune ! Pouvoir travailler avec des amis à un projet qui n’est pas un business, mais dont le but est de faire rayonner le musée et la collection du Prince, ne se refuse pas. Nous avons vraiment beaucoup d’idées à mettre en place pour créer des événements et des liens avec d’autres événements à Monaco comme à l’extérieur. Nous sommes dans une phase de grosse réflexion parce que c’est le tout début, mais c’est très sympa à faire.

"Un club basé sur la passion de l’automobile et l’envie de la faire vivre"

Qu’est-ce qui définit un "ami" de la Collection? Il/Elle peut être pilote, collectionneur (se), mais aussi en dehors du monde de l’Automobile?

Oui cela peut brasser très large mais ce sont en général des gens qui ont un contact ou sont passionnés par la voiture. Mais c’est ouvert absolument à tout le monde.

Êtes-vous déjà nombreux ?

Nous avons ouvert les inscriptions seulement le 24 février au soir au lancement de l’association à l’exposition Porsche et nous réunissons les demandes qui rentrent petit à petit.

Certains ambassadeurs ‘‘naturels’’ n’ont pas à remplir cette demande et sont membres d’honneur? On pense à Charles Leclerc notamment…

Oui et il y en aura beaucoup d’ailleurs car on veut vraiment créer un club qui soit basé sur la passion de l’automobile et l’envie de la faire vivre.

L’actuelle exposition Porsche fait l’objet de prêts du Service "Héritage et Musée" Porsche de Stuttgart. L’objectif est de multiplier ces passerelles à l’international? Tout est envisageable tant que le lien avec l’automobile est respecté?

Oui mais il faut que cela reste lié à la Collection, notre envie n’est pas de faire des choses extravagantes déconnectées du musée. Nous voulons faire des évènements liés à la voiture et le fait d’avoir commencé avec Porsche, nous mettons la barre assez haut quand même. [sourire] Le Musée Porsche a fait de notre musée une priorité et amené six voitures alors qu’ils ont tellement à faire avec les 75 ans de leurs modèles Sport et les 60 ans de la 911. Avant même que j’aie terminé la question ils avaient dit oui, c’était pour nous une garantie de succès.

"Ce n’est pas du 5-étoiles mais du 6-étoiles"

La Collection a pris un tout autre visage dernièrement en déménageant sur le port Hercule, que représente-t-elle pour vous?

L’emplacement sur le bord du circuit est magnifique, on ne peut pas rêver mieux. [rires] Au niveau de la présentation ce n’est pas du 5-étoiles mais du 6-étoiles. La base est excellente. Je ne connais pas d’autre musée qui soit aussi élégant. Il n’a été copié sur aucun autre. L’inspiration de l’architecte a été Monaco, l’endroit et sa destination. Je tire vraiment mon chapeau car c’est une très grande réussite et je suis ravi de pouvoir, à mon niveau, y ajouter quelque chose pour le faire rayonner plus loin de Monaco. Ce musée est fabuleux.

L’exposition Porsche arrive à son terme (20 mars), le Cercle tient déjà son prochain projet ? Pendant le Grand Prix?

Le Cercle des Amis ne gère pas la Collection, la directrice Valérie Closier le fait très bien. Nous travaillons en parallèle pour s’ajouter à ce que la Collection propose. Nous réfléchissons à la prochaine action qui ne sera peut-être pas liée au Grand Prix mais plutôt après. Nous voulons vraiment créer des évènements uniques et très représentatifs, pas spécialement liés avec le Grand Prix, l’Historique ou le E-Prix, mais qui mettent le musée en valeur de par lui-même.

Avec la possibilité nouvelle de raconter une histoire, d’user de la vidéo et du son grâce au nouvel écrin. Avez-vous la volonté d’aller chercher des pièces rares pour les exposer ne serait-ce que temporairement?

Absolument. Nous allons certainement répéter avec d’autres marques ce que nous faisons avec l’expo Porsche et peut-être le faire un peu différemment, mais nous sommes no limit dans ce que l’on peut faire. Il faut uniquement que cela soit possible physiquement.

Certaines voitures de la Collection du Prince vous émerveillent plus que d’autres?

Il y a deux voitures de la Collection Porsche que j’ai pilotées en compétition, la 962 et GT1, qui m’ont donné beaucoup de plaisir. Mais je les mets toute sur un pied d’égalité en fait car elles me font fait rêver.

"J’ai juste un casque d’Ayrton Senna"

Avec un penchant pour les modèles sport?

Non parce que j’ai une formation d’ingénieur et tout ce qui est beau au niveau engineering m’intéresse, que ce soit une voiture de route ou de course. Du vélo à la fusée spatiale. [rires] J’ai de l’admiration pour ce que les ingénieurs ont pu créer. Je vois comment c’est fait et j’ai beaucoup d’émotion en les regardant parce qu’elles représentent toutes quelque chose d’extraordinaire au présent.

À titre personnel, possédez-vous des objets à valeur muséale?

Très peu en réalité. J’ai juste un casque d’Ayrton Senna, qui était mon meilleur ami et aurait dû être le parrain de mon deuxième fils, Cédric. Malheureusement il est décédé deux semaines avant que Cédric ne naisse. Mes enfants ont des casques ou des choses comme ça, moi pas.

Ce casque pourrait être partagé avec le grand public?

Non, il reste à la maison. D’ailleurs il y a déjà un casque d’Ayrton au musée.