Découvrez le palmarès des voitures les plus volées en 2020

Les DS7, Renault Mégane RS et Renault Clio ont été les voitures les plus dérobées en France en 2020, selon les données des assureurs analysées et publiées vendredi par le magazine Auto Plus.

Les vols de voitures ont baissé de 13% l'an dernier, marqué par la pandémie de covid-19 et deux confinements. Le DS7 Crossback se place en tête du classement d'Auto Plus avec 194 vols pour 10.000 assurés. Le gros SUV de la marque premium du groupe Stellantis était prisé, avec d'autres modèles semblables, d'un réseau qui a été démantelé en début d'année. Il volait ces véhicules à l'aide de clés électroniques encodées. La Mégane RS, version sportive de la compacte Renault, a aussi été particulièrement visée, avec 179 vols pour 10.000 assurés. Les Renault Clio 4 et Mégane 4 arrivent ensuite dans un mouchoir de poche. La Smart Fortwo, ancienne championne du classement, se classe 5e. Le classement annuel d'Auto Plus est réalisé en établissant la fréquence de vols (nombre de vols rapporté à un échantillon de 10.000 véhicules assurés) de 165 modèles vendus à plus de 3.000 exemplaires au cours de l'année 2020. Le magazine s'est basé sur les chiffres de 14 compagnies d’assurances, mutuelles et banques, couvrant un parc de près de 20 millions d’automobiles.