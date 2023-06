Découvrez ces trois véhicules dévoilés en exclusivité à Monaco au salon Top Marques

L’Audi RS 6 GTO, un bolide conçu par des étudiants

Jusqu’à fin mai, sa présence au salon Top Marques demeurait un secret bien gardé. Mercredi 7 juin 2023 au soir, longtemps dissimulée sous un drap noir, l’Audi RS 6 GTO concept a dévoilé sa robuste silhouette de 2.09 mètres de large et une carrosserie reprenant le code couleur d’Audi Sport.

"Elle rend hommage à quatre décennies de technologie des quatre roues motrices mais aussi à la 90 quattro qui a remporté de nombreux rallyes, notamment aux États-Unis", résume Magali Jessiaume, responsable presse Produits & technologies, en France, de la marque automobile.

Le moteur développe une puissance de 705 chevaux

Le bolide au moteur V8 surpuissant – il développe 705 chevaux et un couple de 900 Newtons-mètres – a été conçu en 2020 par douze étudiants de troisième année de l’Audi Academy à Neckarsulm, en Allemagne. De jeunes prodiges issus de quatre corps de métiers qui, aux côtés des designers et équipes techniques d’Audi, ont mis une demi-année pour donner vie à ce projet ambitieux.

Car ce type de véhicule non commercialisé prédessine la stratégie souhaitée par la marque pour le futur. "Il préfigure de ce que va être la future RS6 qui sera entièrement électrique. À partir de 2026, toute nouveauté chez Audi sera électrique, poursuit Magali Jessiaume. Cela laisse aussi penser que la future RS6 sera encore plus musclée que la génération actuelle."

Pour sa Quantino twentyfive, nanoFlowcell promet 2.000 km d’autonomie en un seul plein. Photo Jean-François Ottonello.

La Quantino 25, électrique mais sans batteries

Une voiture électrique roulant sans… batteries. Oui, c’est possible et cela se trouve au salon Top Marques.

"Une révolution", assure Hektor Bertschi, présent sur le stand de nanoFlowcell, une société londonienne qui dévoile son roadster baptisé "Quantino twentyfive". Grâce à un plein (*) de son carburant électrolyte répondant au doux nom de Bi-iON, utilisant l’eau de mer salée voire les eaux usées, le bolide 2+2 places afficherait une autonomie de 2.000 km. Des promesses sur le papier parfois critiquées et remises en cause par certains articles de la presse spécialisée.

"On a éliminé tous les problèmes que l’on retrouve chez une voiture électrique classique: la dangerosité, car on fonctionne sur du 48 volts seulement, le recyclage, et l’exploitation des métaux rares comme le cobalt et le lithium qui sont utilisés pour les batteries, liste-t-il. Et quand la batterie vieillit, on perd en autonomie. Nous, on donne une garantie d’un million de km."

La société démarre actuellement la production en série aux États-Unis mais n’a pas encore mis en vente le véhicule, dont le prix est estimé à environ 30.000 dollars. "On est en train de monter une ville avec une université et des infrastructures pour produire en masse du bi-iON et fournir les stations-service, à raison de 50 millions de litres par jour. On espère que cela sera terminé dans trois ans."

* 10 cts le litre selon nanoFlowcell

Le prix d’achat de ce bolide oscille entre 230.000 et 360.000 euros. Photo Jean-François Ottonello.

La Dallare Stradale IR8 tribute, un passé sportif

Sa robe bleue et noire laisse apparaître l’inscription "XXV". Vingt-cinq en chiffres romains, comme le nombre d’années écoulées depuis la première victoire d’une Dallara lors de la légendaire course des 500 Miles Indianapolis. C’était en 1998 et Eddie Cheever pilotait alors le bolide baptisé "IR8". Depuis lors, le constructeur italien a raflé 23 victoires sur le circuit ovale américain.

Sur cette Dallara Stradale IR8 Tribute, présentée en avant-première mondiale au salon Top Marques, figure justement 23 étoiles. "C’est une édition anniversaire. L’engin a été produit à 25 exemplaires", résume Johnny Cecotto Jr, PDG de Stars Monte-Carlo, ambassadeur exclusif de Dallara Stradale en Principauté.

Et les acheteurs qui en feront l’acquisition pour une somme oscillant entre 230.000 et 360.000 euros HT, selon les options, auront le privilège de vivre l’Indy 500 de l’intérieur. La moitié des véhicules, homologués pour la route, ont déjà été vendus.

"Aux États-Unis, on peut juste l’utiliser sur circuit car elle n’est pas dotée d’airbags. En Europe, sur route même sans airbags mais uniquement s’il s’agit d’une série limitée. Au Japon et aux Émirats arabes unis, l’homologation sur la route est possible sans airbags, explique-t-il avant de préciser. Mais ce véhicule est l’un des plus sûrs du marché car son monocoque en fibre de carbone est le même qu’une voiture de Formule 1."

100 km/h en 2.9 secondes

Si les lignes et couleurs de cette livrée ont été inspirées de la monoplace d’époque, le plus important se trouve sous la carrosserie. La IR8 tribute, capable d’atteindre les 100 km/h en 2.9 secondes, a bénéficié d’améliorations conséquentes. Elle est équipée d’un nouveau système de boîte de vitesses robotisée, réduisant de moitié les temps de passage des rapports, et d’une mise à niveau du système de freinage. Un nouvel intercooler, "un radiateur refroidissant l’air à l’entrée du moteur plus efficace" a aussi été ajouté. Enfin, le poids de la voiture contraste avec sa robustesse: à peine 850 kg à la balance.