"C’est un véritable rallye, pas un amusement": le patron des commissaires du Rallye Monte-Carlo explique l'importance de la dernière répétition générale

Présentez-nous cette journée cruciale pour l’ACM...

C’est un stage obligatoire pour les commissaires pour valider leur licence. S’ils ont trois mauvaises notes ils rentrent à la maison.

Les commissaires sont à leur poste avec le matériel de chronométrage qui est celui que nous avons en WRC (World Rallye Championship). Tout est identique à ce qu’il se passera en WRC. On a les tracks qui sont dans les voitures pour savoir précisément où sont les concurrents et leur vitesse.



Il y a les concurrents, les commissaires et le staff d’organisation. Tout le monde a un rôle à jouer. Les concurrents suivent et certains ont un scénario pour tester les commissaires.

C’est une répétition générale avant le 25 janvier... J’insiste là-dessus : c’est un véritable rallye, pas un amusement. On a été strict avec les commissaires sur le respect des horaires, la mise en place etc. Tout cela avec des aléas comme des pierres qui tombent – et ça peut arriver le jour J. Ce n’est pas pour qu’on se fasse mal mais plutôt pour voir comment les commissaires réagissent. Il faut prévoir l’imprévu.On est toujours en liaison radio. Donc c’est un rallye qui sert à valider leur licence.



Un mot sur le parcours ?

Ce sont des épreuves de spéciale. Elles sont sur routes ouvertes et on a prévenu les communes concernées bien sûr. En revanche ils respectent le code de la route. Ce sont des morceaux du Rallye Monte-Carlo.



Des scénarios sont prévus pour certaines voitures ? Les concurrents les découvrent dans une enveloppe juste avant le départ ?

Pour certaines d’entre elles oui. Il y en a un où la voiture simule un accident et ils n’appuient pas sur le bouton S.O.S. On a aussi celui qui est en avance, celui qui oublie de pointer ou un débranchement d’appareil sur la ligne de départ et tout s’arrête...

On n’a pas le droit à l’erreur à Monaco



Les commissaires sont postés à plusieurs endroits sur le parcours ?

Tous les commissaires passent à chaque poste. Les contrôles horaires, le départ, l’arrivée, le point stop. Ils contrôlent les panneaux, le respect des distances, etc.



À quel point c’est important pour l’ACM de faire ces répétitions ?

On n’a pas le droit à l’erreur à Monaco, et ailleurs aussi. C’est un règlement international et il faut respecter les règles.



Vous êtes les seuls à organiser de telles répétitions ?

À ma connaissance oui. On a carrément créé un rallye. On dit toujours qu’il y a 3 rallyes à Monaco, c’est faux, on en a 4 (rires). C’est un rallye à part entière avec tout ce qu’il représente : la logistique, la nourriture...