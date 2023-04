Bugatti et Rives jouent les prolongations à la Collection de Voitures du Prince sur le port de Monaco

Puissantes et féroces, elles happent le regard des visiteurs dès leur entrée à la Collection de voitures de S.A.S. le Prince de Monaco, route de la Piscine.

Cinq bijoux de modernité de la firme Bugatti s’exposent depuis le début des vacances scolaires à Monaco au milieu d’œuvres inédites de l’ex-rugbyman Jean-Pierre Rives, reconverti avec succès dans l’art.

Aux abstractions géométriques de "Casque d’Or" répondent les lignes aérodynamiques des héritières de "l’Éléphant dansant". Deux univers fondus dans la scénographie moderne des lieux et qui font "un tabac" selon la directrice de la Collection du Prince, Valérie Closier.

Si bien que les deux expos temporaires vont jouer les prolongations quelques jours.

"Pas quelqu’un qui joue bien avec la règle"

Initialement programmée jusqu’au 30 avril, la galerie de toiles de Jean-Pierre Rives restera accrochée aux murs de la Collection de voitures de S.A.S le Prince de Monaco jusqu’au 30 mai. "Notamment parce que les organisateurs de la Fashion Week ont été conquis par ses œuvres colorées qui donnent du peps et de la couleur à la Collection", confie Valérie Closier, qui sera l’hôte du 10e anniversaire de l’événement mode du 17 au 21 mai.

Il y aura donc du Rives en arrière-plan du catwalk! Inattendu, mais cohérent pour celui qui chemine à l’instinct peu importe les terrains.

Cuir sous le bras comme pinceau au bout des doigts, l’artiste n’est pas du genre à suivre les rails et le revendique. "Je faisais plutôt de l’abstraction lyrique, et je me suis mis à l’abstraction géométrique il y a trois ans, sans vraiment comprendre pourquoi. Parce que cela ne me ressemble pas. C’est un dessin assez précis, où il faut suivre les traits. Et je ne suis pas quelqu’un qui joue bien avec la règle."

Jean-Pierre Rives a d’ailleurs customisé une Rolls-Royce et une Formule 3000, toutes deux exposées à Monaco.

à lire aussi

Photo Bugatti.

420 km/h au compteur

Les Bugatti, elles, regardent le monde défiler derrière leurs vitres teintées. Et ça se bouscule! Avec presque à chaque visiteur, la même exclamation à la découverte du potentiel de vitesse des bolides. Jusqu’à 420 km/h pour la W16 Mistral! "Le roadster ultime et le dernier de son genre", annonce la marque, qui a prévu d’en fabriquer 99 à partir de 2024.

Un prototype qui en côtoie quatre autres tout droit venus de l’usine-mère à Molsheim, en Alsace.

"Bugatti a ouvert son showroom à la Rascasse et ils m’ont demandé s’ils pouvaient organiser un cocktail à la Collection avec des voitures. Je leur ai proposé de faire une mini-expo pendant 15 jours jusqu’au 28 avril", révèle Valérie Closier, qui annonce la prolongation du show jusqu’au mardi suivant, le 2 mai.

Des modèles positionnés tantôt de face, tantôt de dos "car les arrières sont extraordinaires".

En marge du Rolex Monte-Carlo Masters, la télévision polonaise ne s’y est pas trompée et a posé ses caméras à la Collection alors qu’elle suivait Hubert Hurkacz (15e joueur mondial).

Du passé au présent

Ainsi "La Voiture Noire" trône en haut de l’escalier au début du parcours de la Collection. Hommage à la Type57SC Atlantic personnelle de l’ingénieur et designer Jean Bugatti (fils du fondateur Ettore Bugatti), elle n’a été fabriquée qu’à un seul exemplaire en 2021.

Suivent une Divo produite à quatre exemplaires, une Centodieci (10 exemplaires) et la Chiron Pur Sport Grand Prix sur-mesure, inspirée des modèles de course des années vingt. La Bugatti type-35 du Prince faisant la passerelle avec le passé de la firme, comme en 2018. Sur les Terrasses de Fontvieille, l’ancien directeur de la Collection, Philippe Renzini, avait alors accueilli une vingtaine de Bugatti à travers les âges.

Photo Bugatti.

La Countach et la Rolls du Prince étaient exposées à Nice La Collection de Voitures de S.A.S le Prince de Monaco s’est récemment dotée d’un Cercle des Amis réuni sous forme d’association présidée par l’ancien pilote de Formule 1 Thierry Boutsen, dans le but de faire rayonner la Collection au-delà des frontières de la Principauté. C’est la directrice de la Collection, Valérie Closier, qui a emmené deux voitures princières dans ses valises pour les exposer aux "Légendes de Nice". Jury du concours d’élégance organisé par le Cavigal Nice, Valérie Closier a présenté hors concours la Lamborghini Countach américaine et la Rolls-Royce.