Au coeur du 5e E-Rallye Monte Carlo. Jour 3. Un vendredi sans fin

C’est sûr, il doit y avoir des maniaques du vendredi au sein des équipes de l’Automobile Club de Monaco.

Chaque année, ils prennent un malin plaisir à corser un peu plus le troisième jour de course du E-rallye. Pour cette 5e édition, ils se sont littéralement surpassés.

Au programme des quinze heures d’épreuve: une grande traversée de plus de 500km de Valence (Drôme) jusqu’à Monaco et quatre épreuves chronométrées plus diaboliques les unes que les autres.

Départ 6h31 de Valence, pointage attendu à Monaco à 21h21: cette étape ne sera pas longue. Elle sera très, très longue.

Quand t’es dans le désert

Et contrairement aux deux premières journées pour lesquelles l’autonomie de notre Renault Zoe s’est révélée amplement suffisante, il faut surveiller de près le niveau de la batterie et gérer les temps de recharge après avoir déniché des bornes. Toujours compliqué en pleine campagne.

Saint-Nazaire-le-Désert: le nom du village où s’élance la première spéciale donne le ton. Durant le parcours de liaison depuis Valence, de nuit et le pied léger pour préserver l’autonomie, les yeux piquent. La température aussi: trois petits degrés par endroits dans le décor sublime des paysages de la Drôme provençale, entre brumes matinales et champs de lavande.

Comme la veille, nos résultats de la matinée s’avèrent satisfaisants: 14 et 15e temps. Seule petite ombre au tableau, un léger excès de vitesse dans la traversée d’un village nous coûte quelques points dans la deuxième épreuve spéciale. Une broutille par rapport à notre préoccupation du moment: trouver une solution pour recharger notre Zoe.

Pas branché, le Verdon

Sûrs de notre coup, nous avons repéré la veille sur internet un hôtel équipé des bornes tant convoitées par les concurrents du E-Rallye. Arrivés dans le parking, nous tombons nez à nez avec une Opel Mokka verte qui vient juste de se brancher. Il y a plus malins que nous.

Penauds, nous reprenons la route en quête de watts. Dans le village d’Orpierre? Bornes occupées. À Laragne-Montéglin? En panne. Au Super U de Sisteron? Deux voitures nous grillent la politesse. Au Lidl? Station introuvable.

C’est sur la place du petit village de Vollone, dans les Alpes-de-Haute-Provence, que nous finissons par trouver notre bonheur pour une heure de charge qui ne nous conduira pas bien loin.

La suite de la journée sera à l’avenant. Dégoter une borne après la spéciale de La Palud-sur-Verdon relève de la mission impossible, mais permet au moins de réviser sa géographie du Haut-Var. Trigance, Bargème, Comps-sur-Artuby: il faudrait inventer le guide du Routard de l’automobiliste perdu en voiture électrique dans les plus beaux coins de France.

C’est dans ce dernier village que nous terminons la journée auprès d’une borne paresseuse qui rechigne à redonner du jus à notre Zoé avant le sprint final jusqu’à Monaco.

Le dernier épisode d’une après-midi laborieuse marquée par des performances moyennes (30e et 25e lors des deux dernières épreuves chronométrées) et une collection de déconvenues au cours de la spéciale de La Palud entre camping-cars récalcitrants, piétons sur la route et instrument de bord capricieux.

Ça ira mieux demain.