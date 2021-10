Au cœur du 5e E-Rallye Monte-Carlo. Jour 1. L’honneur est sauf

Annulé l’an passé en raison du passage dévastateur de la tempête Alex dans les vallées des Alpes-Maritimes, le E-Rallye Monte-Carlo fait son grand retour depuis mercredi.

Comme en 2018 et en 2019, le groupe Nice-Matin est dans la course avec Radio Vinci Autoroutes à bord de la Renault Zoe numéro 33 de l’Automobile Club de Monaco, organisateur de l’épreuve.

Ce mercredi matin, à l’heure des vérifications techniques dans le parc du château de Châteauneuf, une petite commune de la Loire intelligemment écolo, un simple coup d’œil en direction des autres concurrents suffit pour mesurer les progrès de la voiture électrique en l’espace de deux ans.

Alors que les marques en lice se comptaient sur les doigts de la main lors des éditions précédentes, vingt-et-un modèles différents, seize marques et douze nationalités sont en compétition pour ce 5e E-Rallye.

Fidèles au poste, les Renault Zoe se sentent moins seules. Elles côtoient une Fiat 500, des Kia Niro, des VW I.D 3 et I.D 4, mais aussi quelques autos haut de gamme: Tesla Model 3 Performance, Ford Mustang Mach-E, Audi Q4 E-tron, Audi EQA et Porsche Taycan qui ne sont pas là pour plaisanter, mais pour bien jouer la gagne.

Instrument de champion du monde

Disons-le tout net: avec Virginie Decorte qui occupe siège peu enviable mais ô combien stratégique de copilote, ce n’est pas notre cas. Notre objectif n’est pas très différent de celui de nos deux premières participations: rallier Monaco samedi soir à l’issue de quatre jours de course, mille kilomètres de parcours et quinze épreuves spéciales de régularité.

Toujours amateurs, mais plus vraiment débutants, nous montons en gamme. Notre Renault Zoe blanche est de nouvelle génération, avec d’avantage de puissance et surtout d’autonomie, nos instruments de bord plus sophistiqués. Trop? On le saura bientôt.

En attendant, il faut se familiariser avec ce nouveau cadenceur Crisatech dernier cri qui nous permettra de tenir (ou pas) la moyenne idéale, enjeu des rallyes de régularité.

Depuis la veille, nous avons tout entendu sur cette machine diabolique. "Hyper simple" aux yeux des uns. "Usine à gaz" pour d’autres. "Instrument de champion du monde" pour les mieux renseignés ou les plus caustiques, "I-Pad des années trente", de l’avis toujours autorisé de Majdi, notre ange gardien de l’Automobile Club: le Crisatech, adopté par la moitié des équipages, fait beaucoup parler.

Bips stridents et météo facétieux

14h46. On s’élance pour une demi-journée d’épreuve plutôt corsée. Entre Loire, Ardèche, Haute-Loire et Drôme, le col du Gratteau, Labatie-d’Andaure et Saint-Bonnet-le-Froid, les routes mythiques et les paysages grandioses s’enchaînent au rythme d’une météo facétieuse.

Nappes de brouillard, averses et bourrasques corsent chaque spéciale au son des bips stridents d’un candenceur qui ne se tait que quand vous avez trouvé l’allure parfaite. Autant dire pas souvent.

Après un départ correct, la première spéciale tourne rapidement au vinaigre. Une lecture trop peu attentive du road-book, et c’est la mauvaise direction. Nous apprendrons plus tard qu’une vingtaine de concurrents ont fait la même erreur. Ça ne console pas, mais ça rassure.

Rebelote dans la deuxième épreuve chronométrée, avec de précieuses secondes perdues bêtement. Moins brouillons dans la gestion du parcours, plus à l’aide avec les indications du cadenceur, nous commençons à trouver du rythme et décrochons la huitième place dans la troisième spéciale de régularité.

Un résultat inattendu qui nous évite d’aborder la deuxième journée dans les profondeurs du classement général. Déjà une petite victoire.