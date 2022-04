3 bonnes raisons de venir au Monaco E-Prix

Les E-Prix sont aussi des courses interactives puisque cinq pilotes se voient attribuer un Fanboost, une poussée de puissance de 25 kW durant 5 secondes. Ce Fanboost est voté par le public sur les réseaux sociaux de la Formule E, en amont et pendant de la course ! L’édition 2022 réunie sur la grille le Français et actuel leader Jean-Éric Vergne mais également le Champion du Monde en titre Nyck de Vries ou encore Robin Frijns, António Félix da Costa et Stoffel Vandoorne.

Le circuit de Formule E promet d’incroyables sensations: dix-neuf virages, 3,3 km de lignes droites rapides et de chicanes piégeuses. Pour cette édition, le tracé reprend à l’identique celui de Formule 1. Les pilotes passent ainsi devant la place du Casino et retrouvent la mythique traversée du tunnel, portion la plus rapide du circuit. Un tracé particulièrement favorable aux innovations technologiques des véhicules électriques. En effet, auparavant, les voitures n’étaient pas assez puissantes pour supporter la montée de Mirabeau, par exemple.

Vingt-deux pilotes de classe mondiale, onze écuries et un circuit légendaire. De quoi promettre une journée toute en puissance… électrique. Le Monaco E-Prix ne cesse de monter en gamme, année après année. Et si le show de 2021 a été sensationnel avec de nombreux dépassements, l’édition 2022 promet d’en mettre plein la vue… Voilà trois bonnes raisons -parmi tant d’autres- de venir au E-Prix cette année.

La mission de la Formule E est d’éduquer aux pratiques durables en sensibilisant à la pollution de l'air et en prônant la mobilité électrique dans les villes hôtes des championnats. La série tout électrique est un laboratoire permettant aux constructeurs de transférer les technologies développées pour la course automobile au profit des voitures de série de demain. Outre leurs moteurs 100% électriques, le même jeu de pneumatiques est ainsi utilisé pendant toute la durée de la compétition puis recyclés à 100 %, une démarche écologiquement responsable.

Lors de la première saison à Monaco en 2015, la voiture de première génération était utilisée par toutes les écuries. À l’époque, l’autonomie des batteries de 28 KWh ne suffisait pas à boucler les 45 minutes de course. Tous les pilotes devaient donc s’arrêter au paddock pour changer de monoplace au milieu de la compétition. En quelques années, l’évolution technologique des bolides électriques a ainsi été fulgurante, en mettant en parallèle le développement durable au cœur de la course.

Pour le show à l’Allianz E-Village

L'Allianz E-Village, c’est LE festival immersif des fans de Formule E au cœur de chaque E-Prix. Un lieu consacré au divertissement, à l'exploration et à l'innovation pour petits et grands en marge de la course automobile. De nombreux spectacles sont proposés tout au long de la journée, sans oublier un espace de musique live pour se détendre ou se défouler sur la piste ! Ce sera également l’occasion de reprendre des forces sur l’espace de restauration et de découvrir les stations d'hydratation Allianz innovantes !

Et les fans seront gâtés avec la Gaming Arena où ils pourront se frotter aux plus grands en participant à des compétitions sur simulateurs et peut-être gagner de nombreux cadeaux ! De nombreuses autres activités seront proposées pour stimuler l'imagination des jeunes fans et encourager leur curiosité en matière d'innovation et de durabilité.

Rendez-vous au Monaco E-Prix. Un tarif unique de 30 euros est appliqué pour l’entrée en tribune. Les billets pour les enfants de moins de 16 ans accompagnés d’un adulte sont entièrement gratuits. Pour toute information: info@acm.mc ou 00.377.93.15.26.24.