Zoom sur le Fairmont, le seul hôtel encerclé par le tracé du circuit du Grand Prix

Plus au cœur, tu meurs! Avec sa vue plongeante sur l’avenue des Spélugues et le célèbre virage qui porte son nom, le Fairmont Monte-Carlo est un endroit chéri des amateurs de F1. L’hôtel l’a bien compris en baptisant, ces dernières années, ses plus belles suites "vue circuit" du nom de pilotes emblématiques.

Et comme chaque année, l’affluence ne désemplit pas pour ce long week-end de Grand Prix où à tous les étages des 60.000 mètres carrés du bâtiment au cœur du circuit, on respire F1. À l’entrée, la vieille Brabham BT62 garée dans le lobby, donne le tempo.

Pour autant, mission presque impossible de dégoter une chambre - il y en a près de 600 dans l’établissement - jusqu’à dimanche soir ou même une place pour admirer le circuit.

Car, au septième étage, la vue est probablement l’une des plus spectaculaires sur le tourniquet monégasque. Sujets au vertige s’abstenir. La tribune posée sur le toit permet de dominer son sujet et de plonger en lévitation au-dessus de l’étroit virage pour voir décélérer les bolides avant qu’ils ne s’engagent dans le tunnel.

"Généralement, il y a toujours des accrochages dans ce virage, donc ça ajoute au spectacle", souligne une spectatrice fidèle. On ressent la sensation de la piste au plus proche… et entre deux essais, le bar voisin du Nikki Beach, au bord de la piscine, permet de reprendre des forces en musique.

Le Grand Prix… depuis son lit

L’étage en dessous, l’hôtel a transformé quatre de ses soixante chambres avec vue sur l’épingle en salon pour accueillir des amateurs par petits groupes. On se presse sur le balcon pour suivre la compétition. Tandis que dans la chambre, vidée de ses meubles, les buffets s’enchaînent. Du petit-déjeuner au goûter. La formule séduit une clientèle diverse. Principalement étrangère qui vient en famille pour profiter du spectacle dans des conditions très confortables.

D’autres préfèrent réserver spécialement une chambre avec vue sur virage pour la période. "Pour la petite anecdote, une année le concierge a reçu un coup de fil d’une cliente britannique, de bonne heure, qui demandait comment faire cesser ce vacarme dehors. Le mari avait loué cette chambre, sans prévenir sa femme que le Grand Prix passait sous leurs fenêtres."

Pour ceux qui ont du mal à s’endormir, fidèle à sa tradition depuis une décennie, le Fairmont a confié sa Salle d’Or au rez-de-chaussée à des professionnels de la nuit. Cette année, c’est l’équipe de la boîte de nuit de Dubaï, Base, qui a pris en main les 1.500 mètres carrés pour les transformer en une impressionnante discothèque avec long podium central, cabine de DJ au milieu d’un carré VIP et installations lumineuses innovantes… pour quatre soirées seulement!

De l’exclusif qui mobilise toutes les équipes de l’établissement sur le pont. Et il faut de l’organisation car aux heures de fermeture du circuit, l’hôtel est en vase clos ou presque. L’unique accès se faisant depuis les Jardins du Casino où une passerelle permet de sortir du circuit.

Un art de l’anticipation pour le chef Didier Aniès et ses équipes. Qui se sont ajoutés un défi dans le défi. Samedi soir, ce sont eux qui organisent le cocktail qui sera servi samedi soir dans la cour d’honneur du Palais princier pour marquer les 90 ans du Grand Prix.

Un dragon à 9 millions d’euros