Vous êtes passionné de F1? Venez rencontrer les pilotes ce vendredi après-midi à Monaco

C’est LE moment que tous les passionnés de Formule 1 attendent. Le vendredi, journée coincée entre les essais libres de ce jeudi et les essais qualificatifs de demain, les pilotes sont partout sauf au volant de leur bolide. C’est le jour où ils vont à la rencontre du public. Et chaque année, cela donne lieu à de très belles scènes, sur la pit lane et au MGP Live.

Cet après-midi, de 13h45 à 17h, les pilotes, par écurie, se succéderont sur la scène de la fan zone dans le cadre d’interviews réalisées en public. Ils passeront dans l’ordre suivant : Williams (13h45), Alfa Romeo (14h), Mercedes (14h15), Ferrari (14h40), Red Bull (15h), McLaren (15h30), Renault (16h), Racing Point (16h15), Haas (16h30) et Toro Rosso (16h45).

Parallèlement, les fans pourront approcher les pilotes d’encore plus près sur la pit lane, pour tenter un selfie ou recueillir un autographe - ou les deux. Les pilotes des écuries sont ainsi attendus entre 15h et 16h30 au bout de la ligne des stands.

À vos stylos et vos smartphones !