Mattia Binotto, directeur de la Scuderia Ferrari, s’est expliqué face aux médias en fin d’après-midi, pour désamorcer la bombe et ôter toute responsabilité des épaules de Charles Leclerc: « Ce n’est pas une bonne journée pour nous, certainement. Nous avons commis une erreur, c’est ainsi que nous pouvons appeler ce qui est arrivé aujourd’hui, rien de plus. Le temps nécessaire pour passer en Q2 est calculé en fonction de ce que nous pourrions voir arriver sur la piste, en prenant en compte les secteurs en temps réel de nos concurrents et des autres pilotes. Notre marge de sécurité n’était pas suffisante… Et certainement, à Monaco, cette marge doit être augmentée. On pourrait dire que chez Ferrari, ce genre d’erreurs ne devrait pas arriver. »