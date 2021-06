VIDEOS. Dans la peau d'un pilote du Grand Prix de France F1 en Coccinelle "Choupette"

Passage devant la première des trois tribunes. C'est un triomphe. On siffle, on applaudit. Est-ce pour Choupette ou pour les autres? Dans le doute, Frédéric et moi saluons la foule en délire. Le temps d'un tour de piste, nous sommes dans la peau d'un pilote de F1 victorieux en plein tour d'honneur.

Plus forte que la Batmobile

Chicane. Ligne droite. Double droite du Beausset. Le compteur (en miles) ne dépasse pas 40. Je me surprends pourtant à soigner ma trajectoire, histoire d'éviter une figure qui viendrait jeter un discrédit définitif sur mes talents très relatifs de pilote.

Nous abordons la ligne droite des stands. La Batmobile qui nous avait doublés avec une once de mépris est à l'arrêt. La coup de la panne sur la ligne d'arrivée.



La Coccinelle, elle, ne nous lâche pas. Un brin cabots, nous nous remettons à saluer le public. Maintenant, c'est sûr, c'est Choupette qu'ils préfèrent. Dans 48 heures, les Formule 1 seront à notre place sur la grille de départ. Et là, ce ne sera vraiment plus du cinéma.