VIDEO. Le super dépassement de Charles Leclerc quelques tours avant son abandon au Grand Prix de Monaco

Parti 15e après à cause de l’incroyable bourde stratégique de la Scuderia Ferrari la veille, avait annoncé qu’il prendrait des risques afin de combler son handicap. Parole tenue. Celui-ci aura bel et bien animé le début de course, notamment en réussissant un dépassement millimétré sur Romain Grosjean à La Rascasse.

Même virage, même manœuvre, autre issue: quelques boucles plus tard, un accrochage avec la Renault de Nico Hülkenberg suivi d’un contact contre le rail brisera net son élan.

Une crevaison provoquée par cet accident l'a obligé à regagner les stands sur trois roues provoquant en retour trop de dégâts sur sa voiture pour lui permettre de continuer.

Mais en regagnant les stands avec son pneu arraché, Leclerc a parsemé la piste de morceaux de carbone, obligeant à une intervention de la voiture de sécurité pour la nettoyer.

Du coup, tous les pilotes se sont arrêtés pour changer de pneus et un quasi-accrochage à la sortie des stands entre la Mercedes de Bottas et la Red Bull de Verstappen a valu à ce dernier sa pénalité de 5 secondes.