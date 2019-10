VIDEO. Jour 2 du 4e e-Rallye Monte Carlo: l'électrique, c'est pas de la tarte

L’occasion de faire connaissance avec le maître des lieux, Yves Jouanny, qui a transformé le restaurant créé par ses parents en 1964 au cœur de l’Ardèche en musée vivant du Monte-Carlo. Combinaisons de champions du monde, coupures de presse, photos, souvenirs et chaleur humaine: on trouve de tout à La Remise.

54 ans après les R8 Gordini

Pull siglé ACM, large sourire et regard bienveillant, ce fou de rallyes, qui a disputé 17 Monte-Carlo, est tombé dans la marmite du sport auto lors de sa rencontre à Antraigues avec Jean-Claude Andruet.

"En 1965, on a vu arriver les R8 Gordini, raconte Yves Jouanny. Cinquante-quatre ans plus tard, on accueille des voitures électriques et à hydrogène. On peut aimer ou ne pas aimer, mais c’est l’évolution du sport automobile, et je suis fier d’avoir pu la suivre depuis tant d’années dans ce petit établissement."

Adoubé par le patron de La Remise, ce e-Rallye précurseur et novateur a décidément sa place dans la grande famille des rallyes, à l’instar du WRC et de l’Historique.

Pour notre part (de tarte), il faudra attendre encore un peu avant d’entrer dans la légende. Si nous avons notablement progressé dans le maniement du fameux cadenceur électronique censé nous aider à respecter la moyenne imposée par l’organisateur, nos résultats sont encore en dents de scie.

Un honorable 24e temps dans la première spéciale de régularité, une 34e position plus décevante dans la deuxième entre Saint-Martial et Burzet, sur les traces du WRC: nous gagnons une petite place au général et pointons à la 34e place (sur 40).

Il nous reste deux jours, une nuit et trois étapes entre Valence et Monaco pour faire mieux.