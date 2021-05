VIDEO. "C'est difficile à accepter": Charles Leclerc déçu après son abandon du Grand Prix de Monaco

"Ça va un petit peu mieux. J'ai eu le temps de me calmer. J'étais très émotif dans la voiture. Encore une fois de ne pas finir, et encore là je n'ai même pas commencé... ce n'est pas facile.

Les mécanos ont tout fait pour croire en cette victoire. C'est un problème à l'arrière gauche de la voiture. Ce n'est pas là où on a tapé et ce n'était pas un problème de boîte de vitesses. Donc c'est difficile à accepter.

On ne sait pas encore si c'est une pièce qui a cassé. Les mécanos vont analyser ça. Je suis sûr quand même qu'il y a un lien avec l'erreur que j'ai faite hier.

Si on m'avait dit qu'il n'y avait ne serait-ce que 20% de chances de finir la course, j'aurais pris le risque. J'espère qu'à Bakou on se rattrapera."