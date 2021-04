VIDEO. Avant le final du Grand Prix de Monaco historique, plongée dans le passé de la Formule 1

SERIE A - CHIRON, voitures de Grand Prix et voiturettes d’avant-guerre

Cette série A, habillée du nom de l’illustre Louis Chiron, fait la part belle aux voitures de Grand Prix et aux voiturettes d’avant-guerre.

Remontons dans le passé. Après 1927 et l’ère des voitures limitées à 1,5 litre de cylindrée, les courses de vitesse furent le plus souvent disputées sous la formule libre permettant à un plus grand nombre de voitures d’y prendre part. Ce fut le cas, d’ailleurs, pour les tout premiers Grands Prix de Monaco entre 1929 et 1933.

Puis, à partir de 1934, la Fédération internationale impose un nouveau cadre pour les voitures de Grand Prix. Le Reich, à l’aube d’un conflit international, s’engouffre dans la brèche et se sert des Grands Prix comme instrument de propagande. Auto Union et Mercedes prennent alors le dessus sur les firmes jusque-là dominatrices, Bugatti et Alfa Romeo.

La Bugatti 35 de 1925, doyenne du Grand Prix Historique

Seul moyen pour survivre dans ce milieu impitoyable: participer aux courses de petites cylindrées, les voiturettes, développées en parallèle des Grands Prix.

Le dynamisme de cette catégorie a d’ailleurs accouché du développement de Maserati ou encore de la naissance de l’Alfa-Roméo 158, future championne du monde en 1950 et 1951.

Cette série A fait donc écho aux Grands Prix de Monaco de l’avant-guerre (classe 1) ainsi qu’à la Coupe du Prince Rainier 1937, ouverte aux seules voiturettes (Classe 2).

Sur le redoutable tracé princier, ce week-end, on retrouvera notamment la Bugatti 35 de François Fouquet-Hatevilain, datée de 1925. Du même type que celle ayant fini sixième au premier Grand Prix de Monaco, aux mains de Philippe Etancelin.

D’autres bolides griffés du constructeur français prendront part au grand raout automobile, à l’instar de la "35 B", du même type que celles ayant ouvert le palmarès du Grand Prix de Monaco avec William Grover-Williams en 1929 puis René Dreyfus en 1930.