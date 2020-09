Vainqueur à Monza, Pierre Gasly est le premier Français à remporter un Grand prix de F1 depuis 1996

Incroyable mais vrai : la Marseillaise a retenti ce dimanche sur le podium du Grand Prix d'Italie.

On attendait Lewis Hamilton, Valtteri Bottas ou Max Verstappen... et on a vu Pierre Gasly couper la ligne d'arrivée en tête devant l'Espagnol Carlos Sainz (McLaren) et le Canadien Lance Stroll (Racing Point).

Un top 3 improbable qui a pris forme après 25 des 53 tours, au moment où la course fut interrompue pour évacuer la monoplace de Charles Leclerc, violemment sortie de la piste dans la courbe Parabolique.

Pénalisé d'un stop and go de 10 secondes pour avoir changé ses pneus alors que la voie des stands était fermée, Hamilton plongea en fond de classement.

Et c'est le pilote de l'Alpha Tauri numéro 10, 3e lors du second départ, qui tira les marrons du feu.

Plus prompt que Stroll (2e) au décollage, il prit les devants, une fois la Mercedes du sextuple champion du monde disparue de son champ de vision pour purger sa sanction.

Solide comme un roc, il résista ensuite au pressing exercé par la McLaren de Sainz dans ses rétros.

De quoi mettre un terme à la disette de la France, privée de victoire depuis le triomphe d'Olivier Panis au Grand Prix de Monaco, le 19 mai 1996.

"C'est dingue, je ne réalise pas", jubile le héros du jour, ivre de bonheur après la douche pétillante. "Ce fut une course folle. Nous avons capitalisé sur le drapeau rouge. La voiture était rapide. Merci à l'équipe Alpha Tauri. Après la 2e place au Brésil l'an dernier, la victoire aujourd'hui. Les mots me manquent. C'est un rêve !"

A noter également la violente sortie de route du Monégasque Charles Leclerc, heureusement sans gravité.