Une flopée de stars autour de la légende Alain Prost

Au photocall des Sportel Awards, mardi soir, les anciennes gloires et actuels performeurs ont troqué les panoplies sportives pour les costards bien taillés, les élégantes robes de soirée et les talons hauts. L’habituel tapis rouge a laissé place à un gazon bien vert. Un revêtement familier pour Didier Deschamps, présent à cette cérémonie récompensant les plus belles séquences sportives de l’année écoulée (lire ci-contre).

On a croisé le double champion du monde de football - comme joueur puis entraîneur - très complice avec Pierre Casiraghi, et un autre monstre sacré de sa discipline : le pilote de Formule 1 Alain Prost. Normal, puisqu’il s’agissait là d’une sorte de passation de pouvoir entre les deux hommes : celle du prix de la « Légende du sport ». Quatre fois auréolé champion du monde dans la discipline reine de l’automobile, le titre n’est en rien usurpé.

Sur le tapis vert, donc, on retrouvait d’autres athlètes de haut niveau. Certains en activité, d’autre fraîchement retraités, et ceux qui ont raccroché depuis belle lurette. Alain Bernard, Muriel Hurtis, Daniel Narcisse, Christine Arron, Clarisse Agbegnenou, Mika Häkkinen, Linford Christie, Ludovic Giuly, Samir Aït Saïd, pour ne citer qu’eux… Tout ce beau monde et les passionnés de sport, qui avaient réservé à temps l’un des 1 200 sièges de la salle des Prince, ont alors assisté à la remise des prix. Fruit d’une mûre réflexion du jury, présidé par Yelena Isinbayeva, championne olympique de saut à la perche.

Et, sans mauvais jeu de mots, la barre avait été placée haute…