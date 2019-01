Une fan zone avec écran géant ce jeudi sur le port

On avait pris la douce habitude de voir ces bolides aux courbes vertigineuses parader sur la place mythique du Casino. De faire chauffer la gomme et pétarader les échappements avant de rejoindre les routes sinueuses et verglacées du rallye Monte-Carlo pour amorcer la première spéciale.

Pour cette 87e édition, pointde départ symbolique en Principauté. Au grand dam, sans doute, de tous ces férus de rallye qui se voyaient déjà « mitrailler » Sébastien Loeb (et son compère monégasque,...